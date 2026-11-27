Fachada del IES Hienipa de Alcalá de Guadaíra - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha hecho pública en el Perfil del Contratante la adjudicación de las obras para la instalación de un sistema de bioclimatización con apoyo de energías renovables en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Hienipa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

La empresa Vivendio Sostenibilidad Energética S.L. ha resultado adjudicataria del contrato, por un importe de 392.341 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses, detalla la Junta en una nota de prensa.

La intervención consistirá en la instalación de refrigeración adiabática en los espacios del centro no climatizados en la actualidad, lo que supondrá refrigerar un total de 3.363 metros cuadrados de superficie, repartidos en 42 dependencias, incluyendo aulas, talleres, laboratorios, biblioteca y gimnasio.

En cuanto a la instalación fotovoltaica, se ampliará la existente, de 60 kilovatios de potencia instalada, hasta un total de 100 kilovatios, incorporando las placas solares que sean necesarias y realizando las adaptaciones oportunas. La energía producida --estimada en torno a 164.000 kWh/año-- se destinará a autoconsumo del centro, con posibilidad también de vertido a la red.

Esta actuación está recogida dentro de la segunda fase del programa de Bioclimatización y Energías Renovables de centros educativos públicos de Andalucía de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea dentro del marco Feder 2021-2027.