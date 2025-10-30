Aemet cifra en 100 litros por metro cuadrado lo caído en Sevilla el miércoles, dentro de los umbrales de aviso naranja

Calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales el miércoles 29 de ocubre en Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado este jueves que el pluviómetro del aeropuerto de Sevilla recogió este miércoles 100 litros por metro cuadrado. En la misma línea, la estación de Tablada cifra en 92 litros por metro cuadrado.

Según una publicación en redes sociales, estos números no superan el máximo histórico registrado que fue el 2 de noviembre de 1997 con 109 litro. Pese a ello, desde la Aemet han asegurado que son "cantidades muy poco frecuentes".

La Aemet ha defendido que la lluvia acumulada en Sevilla el día 29 "quedó dentro de umbrales de aviso naranja". Este nivel de aviso supone que se "pueden producir daños graves a personas y bienes, especialmente los vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno".

En esta línea, han señalado que para analizar los "récords de participación" se tienen encuentra desde las 8 de la mañana de un día a las 8 de la mañana del día siguiente. Teniendo en cuenta ese período, según la Aemet el 29 de octubre cayeron 70.9 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de Sevilla. Así que, considerando el día pluviométrico, "tampoco fue récord para octubre", cuya precipitación máxima en 24 horas fueron 82.6 litros por metro cuadrado el 31 de octubre de 1968.

Por otro lado, según datos de Emasesa, desde la medianoche hasta las 15,00 se registraron 115 litros por metro cuadrado, siendo el tramos entre las 13,00 y las 15,00 el que mayor agua registró.