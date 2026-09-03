El aeropuerto de Sevilla supera la veintena de locales comerciales en su edificio terminal

Establecimiento de La Casa de las Carcasas, recientemente incorporado a la oferta de locales comerciales en el edificio terminal del aeropuerto - AENA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Sevilla acaba de incorporar a la oferta comercial del edificio terminal un establecimiento especializado en la venta de accesorios para personalizar, proteger y cargar dispositivos tecnológicos, con lo que se supera la veintena de locales comerciales.

Ubicado en la zona de embarque, entre los servicios diferenciados que comercializa en el aeropuerto destaca una máquina de sublimación de carcasas, que permite a los pasajeros incorporar de forma automática diseños propios o fotografías realizadas durante sus vacaciones, informa Aena en un comunicado.

Con la apertura de este local, la oferta comercial del aeropuerto de Sevilla pasa a estar integrada por 23 establecimientos, de los que una decena son puntos de restauración y el resto, tiendas especializadas en diferentes segmentos.

Durante los últimos años, esta oferta ha asistido a una significativa diversificación, al calor de las nuevas demandas de los usuarios del aeropuerto y con el objetivo de contribuir a que su experiencia en estas instalaciones sea lo más amena y confortable posible, concluye el comunicado.