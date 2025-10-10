El aeropuerto de Sevilla tendrá dependencias para la Policía Local para mejorar su presencia y zonas de aparcamientos

Archivo - Detalle del interior de la terminal en foto de archivo como imagen de recurso. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno local de Sevilla, Juan Bueno, ha anunciado este viernes un nuevo convenio de colaboración con AENA que mejorará las condiciones de trabajo de los policías locales en el aeropuerto de la ciudad a traves de la cesión de espacios por parte del gestor aeroportuario.

El acuerdo contempla la concesión por parte de AENA de áreas específicas para los agentes municipales, concretamente una oficina para su estancia y zonas de aparcamiento para los vehículos policiales, según ha informado Bueno durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

La nueva colaboración, tal y como ha señalado el también delegado de Hacienda, permitirá a los agentes municipales "desarrollar sus funciones con mayor comodidad y eficiencia en el entorno aeroportuario", mejorando así la presencia policial en las instalaciones.

Así, la medida supondrá un incremento de la visibilidad y operatividad de los agentes municipales en el aeropuerto, permitiendo el uso de dichas zonas para la prestación de los servicios públicos de los agentes "cuando sea necesario atender labores propias de su competencia".