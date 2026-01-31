Agotadas las entradas para el II Concurso de Canción Andaluza de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Cartel del II Concurso de Canción Andaluza en Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

La final del II Concurso de Canción Andaluza de Alcalá de Guadaíra ha despertado "gran expectación" en la ciudad, hasta el punto de agotar las entradas para disfrutar de la cita este próximo domingo, 1 de febrero, --a partir de las 12,00 horas, en el Teatro Gutiérrez de Alba. No obstante, la Delegación de Cultura retransmitirá el certamen en 'streaming' para dar la oportunidad a todas las personas que lo deseen de seguirlo en directo.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, serán ocho los finalistas que "deleiten al público" con varias piezas tras haberse impuesto en las semifinales entre una veintena de artistas llegados desde distintos puntos de la geografía nacional, como Isabel María España, Mila Balsera, Silverio Belmonte, Lola García, Verónica Martín, Abraham Ruiz, Araceli González y Yolanda Ravés. Todos se medirán para disputarse más de 4.000 euros en premios.

Este certamen, organizado desde la Administración de Alcalá de Guadaíra con la colaboración de la Peña Flamenca La Soleá de Alcalá, se desarrolla "con el objetivo ir posicionando a Alcalá de Guadaíra como una referencia también en el panorama andaluz de la copla y la canción andaluza, y así se está cumpliendo", según ha advertido el responsable municipal de Identidad y delegado de Cultura, Christopher Rivas.

Asimismo, ha añadido que "la alta calidad de los participantes, de gran talento, unida a la sana competitividad y el compañerismo, y sobre todo el palpable amor por nuestra tierra, nuestra cultura y la música como nexo de conexión con nuestras raíces, nos ha hecho vivir ya noches muy emotivas en la Peña Flamenca durante las semifinales", al tiempo que ha agregado que "todo ello demuestra que la canción andaluza está muy viva, y que existe un interés permanente e intergeneracional por nuestra cultura que garantiza la proyección a futuro con gran fuerza de nuestra música".

En contexto, el delegado ha apostillado que "la canción andaluza engloba otros estilos que igualmente forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura y de la imagen que proyectamos al exterior y que nos aporta un valor añadido en el área turística".

En suma, la cuantía de los premios que se entregará al final de concurso será de 2.000 euros para el primer premio, mil euros para el segundo clasificado, 700 euros para el tercero y cien euros para cada uno de los restantes cinco finalistas.