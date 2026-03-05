Albaida del Aljarafe (Sevilla) renueva varias calles y plazas con ayuda de los planes de la Diputación

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (c), junto al alcalde de Albaida del Aljarafe (Sevilla), José Antonio Gelo (d), visita obras financiadas en la localidad por la institución provincial. - Eduardo Briones - Europa Press

ALBAIDA DEL ALJARAFE (SEVILLA) , 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha acudido este jueves a la localidad de Albaida del Aljarafe (Sevilla) para conocer de primera mano el destino de las inversiones extraordinarias que la entidad provincial viene aportando a dicho municipio para acometer proyectos municipales.

Acompañado por el alcalde de la localidad, José Antonio Gelo, el presidente ha visitado varios enclaves, como la plaza de Santa Ángela de la Cruz, las obras de adecuación de la calle Cristo de la Vera Cruz, que quedará con plataforma única, o las actuaciones en la calle Torremocha, según ha indicad la institución provincial en una nota.

Durante la visita, Fernández ha expresado que Albaida tiene "muy buen equipo de gobierno, con un alcalde que tiene en su mente el pueblo de futuro que quiere".

"Se están haciendo las cosas con mucha lógica, colaborando con las instituciones que pueden traer cosas buenas para el pueblo. Y estoy sorprendido gratamente por la importancia que se está dando a la micropolítica que piden los ciudadanos en el arreglo de calles, plazas, espacios públicos e instalaciones deportivas", ha afirmado.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha destacado la apuesta en firme de Diputación y Aljarafesa, en el "trabajo continuado" en la renovación de calles y plazas y, en el caso de Aljarafesa, prestando "un servicio de suministro de primer nivel y colaborando con el Ayuntamiento".

"El objetivo del alcalde y, por tanto, también de la Diputación, es que Albaida tenga calidad de vida, que los vecinos estén orgullosos de su evolución de pueblo y que, los que han venido de fuera, estén orgullosos de haber elegido Albaida como el mejor pueblo del mundo para vivir, cumpliendo su plan de vida familiar", ha enfatizado Fernández.

Por su parte el alcalde, José Antonio Gelo, ha agradecido el apoyo institucional y económico de la Diputación. "Nos está permitiendo actuaciones como poner cubierta en la pista de pádel, el remozado de varias calles acometidas con el Plan Sevilla 107, y una cubierta para nuestra pista polideportiva con el Sevilla 2030", ha destacado.

Acerca de la renovada plaza Santa Ángela de la Cruz del municipio, resulta reseñable que dicha remodelación ha sido acometida con los fondos del Plan Más Sevilla de la Diputación. Ubicada delante de la fachada principal del edificio de la Casa de la Cultura, la plaza, un espacio abierto de 370 m2 aproximadamente y a un solo nivel, se ha convertido en un espacio más funcional y acotado, sustituyendo el pavimento de la plaza y ejecutando una plataforma en el acceso al edificio de la Casa de la Cultura.

También se ha llevado a cabo un cierre perimetral del espacio mediante la creación de bancos y jardineras. Las obras, adjudicadas en febrero de 2025 por importe de 82.128,00 euro, terminaron en agosto del pasado año.

Junto a esa plaza, el municipio tiene obras acometidas también con fondos de Diputación y en colaboración con Aljarafesa, que aporta el material y montaje para la renovación de la infraestructura hidráulica en las calles Veracruz y Cristo Rey.

También la empresa de suministro sufraga la renovación de redes hidráulicas, incluyendo la totalidad de pavimentos íntegros, en las calles Torremocha, Don Fadrique, La Tinaja, Fuente Archena y Virgen de la Paloma.

En total, se trata de una inversión de 700.000 euros, con una renovación de 600 metros lineales de abastecimiento y saneamiento, a lo que hay que unir el cambio de 1.350 contadores de agua, a partir del 16 de marzo, por valor de 110.000 euros.