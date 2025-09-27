Alcalá de Guadaíra celebra el I Congreso de Nueva Cultura Andaluza 'ContraSeña'

El humorista Manu Sánchez, en la inauguración del I Congreso de Nueva Cultura Andaluza. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra se sitúa este fin de semana como el epicentro de la identidad y cultura andaluza con la celebración del I Congreso de Nueva Cultura Andaluza 'ContraSeña', que acoge el Auditorio Riberas del Guadaíra. El delegado del Área de Identidad, Christopher Rivas, ha señalado que "es una iniciativa cultural única, sin precedentes, porque es novedosa y no se puede encontrar en ningún otro lugar".

Bajo el impulso del Área de Identidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, bajo el lema 'Andalucía es la clave', el congreso cuenta con reconocidos profesionales, artistas y creadores de contenidos que trabajan defendiendo y divulgando la identidad andaluza, como el productor y humorista Manu Sánchez, el periodista Julio Muñoz 'Rancio sevillano', el profesor Antonio Manuel Rodríguez, junto a los creadores de contenido Malacara y Pintarraheo, Sandra Mouruizz, Antropizarte, Nuria Bayo y Félix Ontañon, o los graffiteros BaobArt y Virginia Bersabé, según una nota del Ayuntamiento.

La apertura oficial la ha realizado el productor y humorista Manu Sánchez, y su conferencia inaugural. Posteriormente se han celebrado tres grandes mesas redondas. La primera, a las 12,30 horas con 'El habla andaluza: dignidad, diversidad y creación cultural', con Antonio Manuel Rodríguez, Sandra Mouruizz y Antropizarte.

La segunda, a las 16,15 horas, 'Nuevo paradigma del andaluz: desmontaje de mitos, producción literario y presencia social', con Manuel Rodríguez Illana, Nuria Bayo y Félix Ontañón, y la tercera, a las 18 horas, 'narrativas contemporáneas andaluzas: entre la herida, el humor y el meme', con Julio Muñoz 'El Rancio Sevillano', Pintarraheo y Malacara.

Paralelamente, desde las 12,00 horas se ha estado confeccionando un gran graffiti en vivo con la colaboración de dos figuras de este arte, el alcalareño BaobArt y la ecijana Virginia Bersabé. Todo esto acompañado de talleres de artesanía y elementos representativos de la identidad andaluza, junto a la tradicional gastronomía regional.

La música es otro de los platos fuertes en la programación tanto del viernes y como este sábado con la clausura del evento, con la actuación de grupos locales. Los conciertos comenzarán a las 20,30 horas en los Jardines del Auditorio.

El viernes actuaron Los Lagartos, The'scaraos, Vinilo's, RALXX.ME X LOSOHO y DJ Luis Jiménez, teniendo como bienvenida a los asistentes una performance de las artistas alcalareñas Ana Fernández Melero y Luna Sánchez y su obra actual de danza 'Pies de gallina'.

Este sábado abrirá la noche por su décimo aniversario el grupo alcalareño 'El hombre quizás', al que seguirán O'Cristo, Canastéreo, Cristian de Moret, con su música innovadora, y DJ Yanyo.

El delegado ha remarcado que "la identidad andaluza no es un recuerdo estático del pasado, sino un presente vivo que se expresa a través del arte, la palabra, la música y la cultura popular. 'ContraSeña' construye comunidad y abre oportunidades a quienes están creando desde lo andaluz en clave contemporánea, y supone una vía para hacer de Alcalá un lugar referente en el impulso de una nueva cultura andaluza, que sea viva, crítica, creativa y conectada con la realidad del siglo XXI".

Rivas ha continuado considerando que "este encuentro es un espacio para la reflexión y el disfrute colectivo. Queremos pensar, sentir y crear Andalucía desde Andalucía, dando voz a nuestras expresiones más genuinas y abriendo caminos para la cultura andaluza del presente y del futuro".