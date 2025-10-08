Alcalá de Guadaíra establece una línea de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla

Reunión de concejales de Alcalá con la representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla AJE. - AYTO.DE ALCALÁ

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha abierto una línea de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla AJE Sevilla, con el objetivo de crear sinergias y establecer un punto de encuentro entre empresarios y emprendedores.

Para ello, el responsable municipal del Área y delegado de Urbanismo, Jesús Mora, el delegado de Desarrollo Económico, Pablo Chain, y la delegada de Empleo, Comercio y Juventud Paula Fuster, han participado en un encuentro que ha tenido como escenario La Procesadora, un espacio municipal donde se ofrecen servicios a empresas y donde se trabaja para mejorar la competitividad del entramado económico de la ciudad y del entorno, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Al mismo, han asistido, Miguel Pérez, Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Agustín Morilla, su gerente, y Pedro González, miembro de la directiva. En este sentido, Mora ha destacado el trabajo del Ayuntamiento para poner herramientas a disposición de los jóvenes emprendedores que permitan mejorar su competitividad y hacer más fácil la puesta en marcha de nuevas empresas.

"En Alcalá disponemos de un ecosistema empresarial con las mejores herramientas y las mejores tecnologías para que las empresas sean las más competitivas del entorno", ha indicado. "Una muestra del compromiso municipal son las diferentes líneas de ayudas para la modernización o digitalización, otras que inciden directamente en los comercios con apoyo para la mejora en imagen y obras de los establecimientos públicos, campañas de comunicación o marketing, o la subvenciones destinadas a a proyectos que desarrollen o implementen soluciones tecnológicas".

Todas ellas, según la delegada de Empleo, Paula Fuster, "acciones directas que benefician no sólo al mantenimiento de empresas, sino también su a proyección y al fomento del empleo local".

Por su parte, Pablo Chain se ha referido a los servicios que se ofrecen en La Procesadora, como la convocatoria actualmente abierta hasta el día 31 de este mes de alojamiento empresarial dentro de su constante apuesta por fomentar el emprendimiento y apoyar al sector empresarial.

Alcalá de Guadaíra es una ciudad dispone de 11 millones de metros cuadrados de superficie industrial, con 21 parques empresariales y más de 5.000 empresas asentadas en su territorio, "lo que la convierte en un referente industrial de Andalucía", ha concluido Chain.

Por su parte, Miguel Pérez, presidente de la asociación, ha mostrado su satisfacción por este encuentro tan productivo, y destacado "el trabajo en esta nueva línea de colaboración estable".