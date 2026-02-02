Alcalá de Guadaíra mantiene abierto hasta el 14 de abril el plazo de ayudas para ascensores en edificios residenciales

Sede de la empresa pública de vivienda Vive Alcalá. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la empresa pública de vivienda Vive Alcalá, mantiene abierto hasta el próximo 14 de abril el plazo de solicitud de la convocatoria de subvenciones para la instalación de ascensores en edificios de tipología residencial colectiva del municipio, una línea de ayudas impulsada para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de la ciudadanía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la convocatoria, que se tramita en régimen de concurrencia competitiva, está dirigida a comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de edificios residenciales de al menos tres plantas y con una antigüedad superior a 25 años.

Las ayudas permiten subvencionar hasta el 60% del coste de las actuaciones, porcentaje que puede incrementarse hasta el 80% en aquellos edificios donde residan personas mayores de 70 años o personas con discapacidad y movilidad reducida. La cuantía máxima puede alcanzar los 18.000 euros por vivienda en los supuestos de mayor vulnerabilidad.

Las actuaciones subvencionables incluyen la instalación de ascensores, así como las obras necesarias para garantizar la accesibilidad desde la vía pública hasta las viviendas y, en su caso, la adaptación de la instalación eléctrica del edificio.

Desde Vive Alcalá han puesto en valor que esta convocatoria "responde a una necesidad real de muchos vecinos que, a pesar de disponer de vivienda, encuentran serias dificultades para salir de ella por la falta de accesibilidad en sus edificios". En este sentido, la empresa municipal actúa como entidad colaboradora y oficina técnica de apoyo, acompañando a las comunidades durante todo el proceso de solicitud y ejecución de las ayudas.

Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica a través de la sede electrónica de Vive Alcalá, donde también puede consultarse toda la información detallada de la convocatoria y la documentación necesaria. Toda la información se puede obtener también de forma presencial en la Oficina de Vive Alcalá en La Plazuela número, 10.