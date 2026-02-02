La Junta afirma que está "prácticamente hecho" el centro de reparación de motores de Ryanair en Sevilla con 600 empleos

Archivo - Hangar de Ryanair en Sevilla, a 15 de diciembre de 2021 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejerero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha anunciado este lunes que está "prácticamente hecha" la construcción en Sevilla del centro de reparación de motores de Ryanair, con una inversión de 500 millones de euros y la creación de 600 empleos directos.

En declaraciones a los medios, Paradela ha confirmado que Sevilla, después de dos años de trabajo "discreto", se ha impuesto a otras 20 localizaciones, como Italia, Polonia, República Báltica y República Checa, entre otras, tal como ha adelantado El Confidencial. La Junta confía en que la noticia se haga oficial en este primer trimestre del año.

Este mismo lunes, continúan las negociaciones a tres bandas --Junta, compañía y Ayuntamiento de Sevilla-- para perfilar los últimos detalles de una actuación "compleja". Para lograr que la inversión se quede en Andalucía, la Administración autonómica ha ofrecido además incentivos complementarios y fondos propios de la Junta. Sobre la ubicación final del centro, el consejero Paradela ha preferido no pronunciarse.

En este proyecto también están involucradas las consejerías de Empleo y Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ya que se van a generar "cientos" de empleos cualificados en un sector "estratégico" como el aeronáutico. Para ello, va a ser necesaria una oferta de formación específica.