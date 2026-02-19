Alcalá de Guadaíra refuerza la limpieza urbana con cuatro nuevos vehículos financiados por la Diputación de Sevilla

Acto de presentación de los cuatro nuevos vehículos que se incorporan a los servicios municipales de limpieza y recogida. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de Aira Gestión Ambiental, refuerza los servicios municipales de limpieza y recogida con la incorporación de cuatro nuevos vehículos, cuyas adquisiciones han sido posibles gracias a la línea de subvenciones de la Diputación Provincial de Sevilla destinada a la modernización de maquinaria y vehículos para la limpieza de espacios públicos.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el acto de presentación de los mismos, ha contado con la asistencia de la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, y el delegado de Hábitat Urbano, David Delegado.

En el acto, la primera edil ha resaltado que "con esta actuación, Aira Gestión Ambiental reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y con la calidad del espacio urbano, avanzando en la modernización de su parque móvil y en la prestación de servicios más eficaces y adaptados a las necesidades reales de la población".

Los nuevos vehículos incorporados por Aira Gestión Ambiental se componen de dos hidrolimpiadoras a presión de alta tecnología y dos nuevos vehículos para reforzar el servicio de recogida de enseres. Las hidrolimpiadoras de alta presión están diseñadas para realizar actuaciones de limpieza en pavimentos urbanos, aceras, plazas y espacios peatonales, incorporando accesorios que permiten adaptar la presión y el tipo de trabajo a las características de cada superficie, optimizando tanto los recursos como los tiempos de ejecución del servicio.

Los dos nuevos vehículos destinados a la recogida de enseres se suman a la flota existente para ampliar la capacidad operativa de este servicio. En el año 2024, el servicio de recogida de enseres gestionó cerca de 4.800.000 kilos de residuos voluminosos, lo que representa unos 61,5 kilos por habitante.

A lo largo del año, el servicio de recogida de enseres atiende de media alrededor de ocho avisos diarios, lo que se traduce en aproximadamente 2.900 solicitudes atendidas anualmente. La incorporación de los nuevos vehículos permitirá "mejorar la capacidad de respuesta y la eficiencia del servicio, reduciendo tiempos de espera y contribuyendo a una mayor satisfacción de la ciudadanía".

La subvención de la Diputación de Sevilla para la adquisición de maquinaria y vehículos de limpieza de espacios públicos se enmarca en una convocatoria que persigue mejorar la calidad de los servicios municipales mediante la renovación y modernización de equipos, favoreciendo la eficiencia técnica y energética y promoviendo una gestión más eficaz de los recursos.

La ayuda recibida por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se ha destinado íntegramente a la adquisición de estos cuatro nuevos equipos, con los que se refuerzan tanto los trabajos de limpieza viaria como los de retirada de enseres.