Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge el 31 de enero 'The Warrior: New Era', la primera cita del año de este deporte

Presentación de 'The Warrior: New Era' que se celebra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este lunes que la localidad acogerá una importante cita de boxeo el próximo 31 de enero. Se trata de 'The Warrior: New Era', la primera cita del año en el calendario de este deporte.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la velada se realizará en el Pabellón Plácido Fernández Viagas a partir de las 18,00 horas. Organizado por Gimnasio Impacto, con la ayuda de la promotora Kaka Boxing y la colaboración municipal a través de la delegación de Deportes.

El pabellón se convertirá en un escenario para una gran velada que "despierta mucha expectación", especialmente por los combates tanto de Alberto Rayitó Márquez como de Óscar Toró Díaz con la disputa de sus títulos. Este evento forma parte del calendario de boxeo profesional en Andalucía y busca consolidarse como una cita relevante para los aficionados a este deporte.

Por su parte, el delegado de Deportes, Pedro Gracia ha tenido un encuentro con los deportistas y entrenadores para ultimar detalles de esta gran cita que hará que Alcalá de Guadaíra se convierta en "escaparate de un encuentro deportivo de gran alcance".

Asimismo, también subirán al ring Manuel 'Lolo' Aguilera, Rubén Pineda y Ángel Seda. Las entradas estarán próximamente disponibles a la venta por parte de la promotora Kaka Boxing.