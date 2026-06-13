Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge una exposición sobre los espacios naturales protegidos del Ministerio de Defensa

Inaguración en el Salón Talavera de la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de la mustra 'Espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Salón Talavera de la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge desde el pasado viernes la exposición 'Espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa', una iniciativa organizada por la Delegación de Defensa en Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento que acerca a la ciudadanía la riqueza ecológica de los terrenos militares españoles y su contribución a la conservación del medio ambiente.

La inauguración ha contado con la asistencia del delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas Reina; la delegada de Monumento Natural y Medio Ambiente, Luisa Campos Rodríguez y, en representación de la Delegación de Defensa en Andalucía, el jefe del Área de Reclutamiento, teniente coronel José Tanco Maya.

Así, a través de más de 45 paneles informativos y fotografías, la muestra ofrece una visión de algunos de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000, revelando una realidad poco conocida: la existencia de cerca de 150.000 hectáreas de terrenos militares que conservan un extraordinario valor ecológico y que se han convertido en auténticos refugios para la flora y la fauna españolas, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La exposición presenta una selección de enclaves de especial relevancia ambiental, entre ellos los Grandes Ecosistemas, el Archipiélago de Cabrera, Atapuerca, San Gregorio, las Islas Chafarinas, El Teleno, El Retín o El Palancar. Además de mostrar su riqueza natural, la iniciativa da a conocer las actuaciones y planes de gestión desarrollados para garantizar la protección y conservación de estos espacios.

Durante el acto inaugural, Christopher Rivas ha agradecido la colaboración del Ministerio de Defensa y ha destacado "la importancia de la cooperación institucional para impulsar actividades de interés público".

Asimismo, ha señalado que "la exposición permite descubrir reservas naturales y una realidad que a menudo pasa desapercibida para la ciudadanía y que es de gran relevancia desde el punto de vista natural, medioambiental de sostenibilidad".

Por su parte, el teniente coronel José Tanco Maya ha explicado que muchos de los espacios utilizados para la instrucción y el adiestramiento militar forman parte de la Red Natura 2000, compatibilizando la actividad de Defensa con la preservación de los ecosistemas.

Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra "la oportunidad de acercar a la población el trabajo que se realiza para la conservación de estos entornos naturales".

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 28 de junio en el horario habitual de la Casa de la Cultura, ofreciendo a visitantes y centros educativos una oportunidad para conocer algunos de los espacios naturales mejor conservados de España y las iniciativas que contribuyen a su protección.