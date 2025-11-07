Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge el segundo ciclo de charlas motivacionales 'Conversaciones de Vida: elige ser feliz'

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) continúa con la celebración este otoño del segundo ciclo de 'Conversaciones de Vida: elige ser feliz' tras el "éxito" de la primera edición. Este pasado jueves, Patri Psicóloga era la protagonista de la conferencia en el Auditorio Riberas del Guadaíra. Por este espacio escénico han pasado ya "prestigiosos" conferencistas motivacionales del país como Borja Vilaseca, Joan Garriga o Manu Sánchez.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, ha asistido a la charla motivacional de Patri Psicóloga, y ha podido disfrutar de la conferencia 'Cómo vivir con más serenidad'. Además de psicóloga, Patri es escritora, conferenciante, actriz y divulgadora en diferentes medios de comunicación. Imparte talleres y seminarios, tanto online como presenciales, muy prácticos, con pautas que se pueden aplicar desde el primer momento.

Asimismo, Ana Isabel Jiménez, tras el acto ha expresado que "Patri psicóloga nos ha ayudado hoy con sus palabras y su testimonio a vivir con más serenidad". Jiménez ha continuado diciendo que "ha sido un placer escucharla en el ciclo Conversaciones de Vida que estamos desarrollando en el Auditorio Riberas del Guadaíra y que nos permite oír a los principales conferenciantes motivacionales de España". "Gracias por ofrecernos tu visión de la vida, una lección que nos ayuda a afrontar la vida con herramientas clave para ser más felices", ha concluido.

Por otro lado, el ayuntamiento alcalareño ha informado que el ciclo continuará la semana que viene el día 13 de noviembre, el experto motivacional alcalareño Juan José Martín 'Saba' ofrecerá su conferencia titulada 'Más allá de la forma. De la Conciencia de Separación a la Conciencia de Unidad'.

Le seguirá el psicólogo sanitario y naturópata Jesús Osorio el 27 de noviembre con la charla 'Tu vida es tu espejo'. La conocida presentadora televisiva Anne Igartiburu llegará el 16 de enero con la conferencia 'Vivir en coherencia con tus valores. Claves de bienestar para latir más fuerte'.

El terapeuta, divulgador y conferenciante especializado en desarrollo personal y gestión emocional, David Corbera cerrará este segundo ciclo de Conversaciones de Vida el día 26 de enero con 'Regálate ser tú. Un camino hacia la autenticidad'.

Autor de varios libros y cursos online, sus conferencias abordan temas como la autogestión emocional, el cambio de creencias y el poder del pensamiento consciente. Los precios de las entradas oscilarán entre 15, doce y diez euros, que estarán disponibles en la página oficial del Ayuntamiento.