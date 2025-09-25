Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge el segundo ciclo de 'Conversaciones de vida: elige ser feliz'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra ha vuelto a acoger el segundo ciclo de 'Conversaciones de Vida: elige ser feliz' tras el "éxito de la primera edición". Este miércoles el "famoso escritor, filósofo y conferencista Borja Vilaseca" ha abierto este ciclo en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, por este espacio escénico pasarán "prestigiosos conferenciantes motivacionales del país" como Anne Igartiburu, Joan Garriga, Manu Sánchez, Patri Psicóloga o David Corbera.

La alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Jiménez, ha asistido a la conferencia de Vilaseca, que bajo el título 'la gestión del cambio, claves de autoconocimiento para despertar', ha ofrecido a los asistentes "herramientas para conocernos mejor y saber gestionar los cambios que se produzcan en nuestras vidas".

La próxima conferencia de este ciclo está prevista el 9 de octubre con el psicólogo, terapeuta y escritor Joan Garriga, "pionero en la introducción de las Constelaciones Familiares en España y cofundador del Instituto Gestalt de Barcelona". Autor de libros como 'El buen amor en la pareja' y 'La llave de la buena vida', Joan Garriga abordará en el Riberas del Guadaíra la charla titulada 'La buena gestión de nuestros vínculos familiares: padres, parejas, hijos...'.

El conocido periodista y presentador, Manu Sánchez formará parte de este segundo Ciclo de conferencias el 16 de octubre con el tema 'No se acabó'; una ponencia que "va más allá de sus habituales intervenciones como humorista y comunicador y a través de la cual abrirá su corazón para compartir una experiencia que marcó su vida: su lucha contra el cáncer y el proceso de superación que lo llevó a redescubrir el valor de cada momento".

El 6 de noviembre Patri Psicóloga abordará 'Cómo vivir con más serenidad'. Además de psicóloga es escritora, conferenciante, actriz y divulgadora en diferentes medios de comunicación. Imparte talleres y seminarios, tanto online como presenciales, "muy prácticos, con pautas que se pueden aplicar desde el primer momento".

El 13 de noviembre, el experto motivacional alcalareño Juan José Martín ofrecerá su conferencia titulada 'Más allá de la forma. De la Conciencia de Separación a la Conciencia de Unidad'. Le seguirá el psicólogo sanitario y naturópata Jesús Osorio el 27 de noviembre con la charla 'Tu vida es tu espejó..

La presentadora televisiva Anne Igartiburu llegará el 16 de enero con la conferencia 'Vivir en coherencia con tus valores. Claves de bienestar para latir más fuerte'.

El terapeuta, divulgador y conferenciante especializado en desarrollo personal y gestión emocional, David Corbera cerrará este segundo ciclo de 'Conversaciones de Vida' el día 26 de enero con 'Regálate ser tú. Un camino hacia la autenticidad'. Autor de varios libros y cursos online, sus conferencias abordan temas como la autogestión emocional, el cambio de creencias y el poder del pensamiento consciente.