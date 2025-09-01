Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá del 9 al 24 de septiembre el XXII ciclo 'Música en el Patio'

Cartel del XXII ciclo 'Música en el Patio'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El patio de La Harinera del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá entre el 9 y el 24 de septiembre el XXII ciclo 'Música en el Patio', un evento que abre cada año la programación cultural de otoño con distintos estilos de música de diferentes épocas.

El delegado municipal de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha valorado en una nota esta cita cultural caracterizada por "la profesionalidad de los intérpretes y la calidad de los espectáculos que atrae cada año a un gran número de público y se está convirtiendo también en un escaparate cultural de Alcalá".

El programa se desarrollará los martes y miércoles de septiembre a partir del día 9, siempre a las 20,30 horas, con entrada gratuita.

La programación 2025 comenzará el martes 9 de septiembre de la mano de Mariví Blasco y Pedro Barragán con 'Mezcolanza', que presenta una recopilación de obras de la primera etapa del barroco y del repertorio popular de la música española. Le seguirá el Miércoles 10 el Cuarteto Bruma con sus 'Ecos de una tierra'.

La siguiente semana será el turno, el martes 16, del grupo Axabeba y su 'Voz del alma', con melodías sefardíes, andalusíes y del sur de Francia en su trabajo 'Cristianos, moros y judíos'; mientras que el miércoles 17 el Cuarteto Abrego, con músicos de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, que interpretarán música de cámara en el espectáculo 'Cuarteto de maderas'.

La última semana llegará con la 'Vuelta al mundo con Sevilla Brass', el martes 23, en el que este grupo propondrá a los espectadores un viaje musical por distintos estilos y diferentes épocas incluyendo obras originales de esta formación.

El ciclo lo cerrará, como ya es tradición, un espectáculo local, en esta ocasión 'Riches D'amour con su 'Il Miliore'.