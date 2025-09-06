Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá la segunda edición de las conferencias de 'Conversaciones de Vida'

ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) volverá a acoger este otoño el segundo ciclo de 'Conversaciones de Vida: elige ser feliz' que tras el "éxito" de la primera edición volverá a traer al Auditorio Riberas del Guadaíra a "prestigiosos" conferencistas motivacionales del país tan destacados y conocidos como Anne Igartiburu, Joan Garriga, Borja Vilaseca, Manu Sánchez, Patri Psicóloga o David Corbera. Todos ellos formularán ante el público sus teorías y propuestas para vivir mejor, "con más serenidad, gestionando mejor los vínculos familiares y tomando decisiones para nuestro bienestar personal y colectivo".

Según ha informado el Consistorio en una nota, este segundo Ciclo de Conversaciones de vida encuentros dará lugar a charlas, reflexiones, a palabras que "ayudarán a los asistentes a mirar la vida con otros ojos, a buscar herramientas adecuadas para enfrentar los problemas". También ha destacado que estos encuentros suponen puertas a oportunidades para el empresario, el autónomo o el emprendedor, para el estudiante, el trabajador, el ama o el amo de casa con el fin de mejorar la convivencia en el entorno de la familia, con la pareja, los hijos, compañeros, etc.

El primer encuentro está previsto para el 24 de septiembre con Borja Vilaseca, filósofo, escritor y conferenciante, reconocido por su labor en el ámbito del desarrollo personal y organizacional. Con más de 500 conferencias impartidas a nivel internacional, trabaja con grandes empresas y entidades del país. Sus charlas inspiran a personas y organizaciones a abrazar el cambio, fomentando el liderazgo consciente, la educación emocional y el autoconocimiento.

Es autor de varios libros y colaborador en medios, Vilaseca promueve una transformación profunda hacia un nuevo paradigma basado en la responsabilidad, el propósito y la autenticidad. El título de su conferencia es 'La gestión del cambio. Claves de autoconocimiento para despertar".

La conocida presentadora televisiva y actriz española Anne Igartiburu llegará el 2 de octubre con la conferencia 'Vivir en coherencia con tus valores. Claves de bienestar para latir más fuerte".

La tercera conferencia está prevista el 9 de octubre con el psicólogo, terapeuta y escritor Joan Garriga, pionero en la introducción de las Constelaciones Familiares en España y cofundador del Instituto Gestalt de Barcelona. Es autor de libros como 'El buen amor en la pareja y La llave de la buena vida', Joan Garriga abordará en el Riberas del Guadaíra la charla titulada 'La buena gestión de nuestros vínculos familiares: padres, parejas, hijos.

Por otro lado, el conocido periodista y presentador, Manu Sánchez formará parte de este 2o Ciclo de conferencias el 16 de octubre con el tema 'No se acabó'; una ponencia que, según ha afirmado el Consistorio, "va más allá de sus habituales intervenciones como humorista y comunicador y a través de la cual abrirá su corazón para compartir una experiencia que marcó su vida: su lucha contra el cáncer y el proceso de superación que lo llevó a redescubrir el valor de cada momento".

El 6 de noviembre Patri Psicóloga abordará 'Cómo vivir con más serenidad'. Además de psicóloga es escritora, conferenciante, actriz y divulgadora en diferentes medios de comunicación. Imparte talleres y seminarios, tanto online como presenciales, muy prácticos, con pautas que se pueden aplicar desde el primer momento.

El 13 de noviembre, el experto motivacional alcalareño Juan José Martín 'Saba' ofrecerá su conferencia titulada 'Más allá de la forma. De la Conciencia de Separación a la Conciencia de Unidad'. Le seguirá el psicólogo sanitario y naturópata Jesús Osorio el 27 de noviembre con la charla 'Tu vida es tu espejo'.

El terapeuta, divulgador y conferenciante especializado en desarrollo personal y gestión emocional, David Corbera cerrará este segundo ciclo de Conversaciones de Vida el día 26 de enero con 'Regálate ser tú. Un camino hacia la autenticidad'. Autor de varios libros y cursos online, sus conferencias abordan temas como la autogestión emocional, el cambio de creencias y el poder del pensamiento consciente.