Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aprueba un contrato de suministro de vehículos para mejorar los servicios públicos

La Junta Local de Gobierno de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado la adjudicación de un contrato para el suministro de cinco nuevos vehículos destinados a la mejora de los servicios municipales.

Así lo ha anunciado el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, quien ha detallado posteriormente que se trata de una actuación subvencionada por la Diputación Provincial de Sevilla, que "contribuirá a mejorar" los recursos y la prestación de los servicios públicos.

El contrato contempla dos lotes, uno de ellos de tres vehículos tipo camión GLP, y un segundo de dos vehículos pequeños urbanos eléctricos. De esta manera, Delgado ha destacado que la mejor eficiencia en la gestión económica se invierte en beneficios para la ciudadanía, en este caso dotaciones "más modernas" para servicios esenciales de atención a la población.

La acción, subvencionada a través de los planes de la Diputación de Sevilla para renovar el parque móvil de los 101 municipios de la provincia, persigue sustituir los vehículos utilizados para servicios públicos por otros sostenibles, seguros y eficientes energéticamente.