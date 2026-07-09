Alcalá de Guadaíra (Sevilla) brinda apoyo municipal a la Hermandad de Jesús para la restauración del paso de San Juan

Christopher Rivas, delegado municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), posa en la Hermandad de Jesús con Jesús Manuel Lozano, María de la Cruz Gabarro y Pablo Tejero, encargados de la restauración del paso de San Juan. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha ofrecido ayuda municipal a la Hermandad de Jesús para la restauración de San Juan, uno de sus pasos procesionales, como parte del programa para la recuperación de bienes muebles de interés patrimonial que ha impulsado la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos de la ciudad.

El apoyo del Gobierno local a los proyectos culturales y patrimoniales, según ha detallado en una nota de prensa, se ha traducido en la cofinanciación de los beneficiarios y en el impulso de la inversión privada en trabajos de restauración y conservación.

El paso de San Juan, que procesiona por las calles alcalareñas durante la madrugada de cada Viernes Santo, está hecho de madera tallada y dorada, con piezas de imaginería en madera policromada que siguen un estilo neobarroco.

Dada su "deficiente" conservación, Jesús Manuel Lozano, María de la Cruz Gabarro y Pablo Tejero han centrado sus trabajos en una intervención integral sobre los elementos constitutivos del conjunto. De esta manera, han primado los criterios conservativos, sin entrar en discoria con aspectos estéticos ni fundacionales, y se ha priorizado el uso de materiales compatibles con los originales y de testada eficacia ante el envejecimiento.

El delegado municipal de Alcalá, Christopher Rivas, ha visitado la Hermandad de Jesús este jueves para comprobar el avance de la restauración y ha asegurado que la ciudad va a "recuperar este paso" para su disfrute. Asimismo, ha destacado el compromiso compartido entre propietarios, instituciones y hermandades para preservar y difundir el patrimonio como parte esencial de la identidad colectiva.

Al programa municipal también se ha sumado el Ciclo de Conservación Preventiva, otro proyecto desarrollado por Cultura y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Alcalá con un "claro propósito divulgativo", concienciar a la ciudadanía de la importancia de conservar el patrimonio para evitar restaurar.

Por lo tanto, los elementos restaurados bajo el programa municipal serán expuestos a final de año en el museo y en distintos puntos de la ciudad.