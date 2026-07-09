La Junta invierte casi 600.000 euros en el IES Maestro Diego Llorente de Los Palacios y Villafranca (Sevilla)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, en una visita el IES Maestro Diego Llorente, en Los Palacios y Villafranca (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha visitado el IES Maestro Diego Llorente, en Los Palacios y Villafranca, para conocer de primera mano las actuaciones realizadas por la Consejería en el centro educativo durante la presente legislatura, que han supuesto una inversión cercana a los 600.000 euros considerando el conjunto de actuaciones impulsadas desde 2022.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, durante la visita, el delegado ha destacado que "el Gobierno de Juanma Moreno está realizando el mayor esfuerzo inversor de los últimos años para modernizar los centros educativos andaluces". Además, "estas inversiones no solo mejoran las infraestructuras, sino que repercuten directamente en el bienestar del alumnado, en las condiciones de trabajo del profesorado y en la calidad de la enseñanza pública". Asimismo, ha añadido que "el IES Maestro Diego Llorente es un buen ejemplo de cómo una gestión eficiente de los recursos públicos se traduce en centros más sostenibles, más confortables y mejor preparados para afrontar los retos educativos del siglo XXI".

Concretamente, la actuación de mayor envergadura ha sido la desarrollada a través del Programa de Bioclimatización y Energías Renovables, con una inversión de 329.499 euros, que ha permitido dotar al instituto de un sistema de refrigeración adiabática y de una instalación de energía solar fotovoltaica. "Esta intervención mejora de forma notable el confort térmico de las aulas, incrementa la eficiencia energética del edificio y reduce el consumo eléctrico, contribuyendo además a avanzar hacia un modelo de centro educativo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente".

A esta actuación se suma el programa de Confort Térmico, con una inversión de 39.485,82 euros, gracias al cual se han instalado 17 equipos de aire acondicionado, se han sustituido 22 ventanas y cerramientos y se ha renovado parte de la instalación de calefacción mediante la sustitución de cinco radiadores y la reparación del sistema existente. Además, la Consejería mantiene su compromiso con la mejora continua de las instalaciones a través del Plan Mejora Tu Centro, que contempla una nueva actuación por importe de 28.280,81 euros destinada a labores de conservación, reparación y mejora del edificio.

Otro de los pilares de la inversión ha sido la transformación digital del instituto. Mediante el programa de Dotación Digital de Centros Educativos, el IES Maestro Diego Llorente ha recibido equipamiento tecnológico por valor de 139.121,15 euros, reforzando los recursos disponibles para el desarrollo de metodologías innovadoras y el impulso de la competencia digital del alumnado y del profesorado.

Durante su recorrido por las instalaciones, el delegado ha comprobado el resultado de las distintas actuaciones ejecutadas y ha felicitado al equipo directivo por la buena gestión de los recursos puestos a disposición del centro. "Cuando las inversiones se planifican adecuadamente y se ejecutan con responsabilidad, los resultados son visibles y repercuten directamente en el día a día del alumnado y de los docentes", ha afirmado.

Asimismo, el delegado ha subrayado que estas actuaciones forman parte del esfuerzo que viene realizando la Junta de Andalucía para modernizar la red de centros educativos públicos de la provincia de Sevilla, mejorando sus infraestructuras, favoreciendo la sostenibilidad energética e impulsando la transformación digital de las aulas, con el objetivo de "seguir elevando la calidad del sistema educativo andaluz", ha concluido.