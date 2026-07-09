El Servicio de Farmacia del Hospital Macarena de Sevilla amplía y mejora sus consultas

Una sanitaria y un paciente hablan en el sótano del Hospital Macarena de Sevilla, junto a las nuevas consultas del Servicio de Farmacia 'Farmacia A' y 'Farmacia B' - HUVM

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA) -

El Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha reformado y ampliado sus espacios de consulta para mejorar la confortabilidad en la atención que se ofrece a los pacientes.

Así lo ha comunicado la Junta en una nota de prensa, donde ha detallado que el Servicio de Farmacia, ubicado en el semisótano del edificio hospitalario, cuenta ahora con dos consultas nuevas que se destinarán fundamentalmente a atender a pacientes con patologías oncológicas, hematológicas y nefrológicas.

Las consultas 'Farmacia A' y 'Farmacia B', ubicadas en el sótano del edificio, han comenzado a funcionar recientemente con el fin de dar respuesta a las necesidades de espacio de esta área debido al incremento en el volumen de pacientes atendidos.

En los últimos cinco años, el número de tratamientos de quimioterapia intravenosa para pacientes oncológicos preparados desde el Servicio de Farmacia ha aumentado en 9.500 aproximadamente, pasando de 23.383 en el año 2020 a 32.871 en el año 2025. Además, el número de dispensaciones a pacientes no ingresados se ha incrementado en más de 5.000, pasando de 49.769 en 2020 a 55.482 en 2025.

Junto a estas asistencias, el hospital de día no oncológico ha sumado 2.629 pacientes atendidos en el último año, así como 4.613 epidurales preparadas y cerca de 5.000 tratamientos de nutrición parenteral. Igualmente, la Junta ha destacado los avances en los tratamientos personalizados, con 595 determinaciones farmacogenéticas para selección de pacientes con cáncer de colon y 1.029 determinaciones farmacocinéticas para individualización de terapia realizadas en 2025.

En el área de investigación, los profesionales del Servicio de Farmacia han iniciado 76 ensayos clínicos en fase 1 y 2 durante 2025. Según la Junta, una manifestación de la "apuesta" por la innovación en esta área y la implicación de sus profesionales por lograr nuevos avances. En total, se han iniciado 120 ensayos clínicos y se han producido 4.399 preparaciones de medicación dentro del ámbito de la investigación.