Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra el Día Andaluz del Pueblo Gitano con actos conmemorativos y actividades artísticas

El delegado de Cultura, Memoria e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, en la presentación de las actividades por el Día Andaluz del Pueblo Gitano en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra conmemora el Día Andaluz del Pueblo Gitano el próximo 22 de noviembre con varias actividades que tienen como objetivo "resaltar a un pueblo que forma parte indisoluble de la cultura y la identidad andaluza" y difundir su historia para "revelar las injusticias sociales y legales que les han acompañado para comprender su pasado y realidad actual".

Tal y como ha indicado el Consistorio local en una nota, como citas conmemorativas, el delegado de Cultura, Memoria e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, ha presentado el acto institucional que se desarrollará el viernes, 21 de noviembre, a las 12,00 horas en la explanada del Parque Centro junto al Museo, en el que se izará la bandera del pueblo gitano y se procederá a la lectura del manifiesto institucional en un acto solemne con la participación musical de Irippo Quarte.

Así lo ha explicado el propio Rivas, quien ha destacado la celebración de esta efeméride especialmente en 2025, cuando se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, y ha reconocido "con orgullo" la aportación a Andalucía, sin la que, ha declarado, "no seríamos lo que somos".

Posteriormente, el jueves, 27 de noviembre, a las 17,00 horas, el teatro Gutiérrez de Alba acogerá la proyección del documental 'Gran redada gitana' de la "afamada" directora, productora y guionista Pilar Távora, un trabajo "concienzudo con distintas voces y recreaciones históricas de la historia de este pueblo".

Al hilo, el delegado ha estimado que será "especialmente destacable" poder conocer con "mayor profundidad" su pasado y "las injusticias sociales y legislativas que han propiciado su devenir histórico por el que muchas veces han sido objeto de prejuicios".

Asimismo, ha declarado que con el citado documental y la posterior charla coloquio con la directora se profundizará "en la historia, en su realidad y en su día a día" en un homenaje al pueblo gitano y a su "huella imborrable" en el arte, "incluido el flamenco", y en su "modo de sentir y su alegría, entre otras muchas cualidades, para Andalucía".

Las entradas al teatro son gratuitas previa reserva, por motivos de aforo en la web municipal 'https://entradas.alcaladeguadaira.es/es/recintos'