Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebrará un concierto de Carnaval con la chirigota del 'Bizcocho' el 10 de abril

Cartel del concierto 'Alcalá suena a Carnaval' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La chirigota 'Ssshhhhh!', la comparsa alcalareña 'El Patriota' y el coro 'ADN', encabezan la cita al aire libre 'Alcalá suena a Carnaval' que se celebrará el viernes 10 de abril en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

El delegado del Área de Identidad y responsable de Cultura, Patrimonio y Turismo, Christopher Rivas, ha presentado el espectáculo anunciando un evento "de gran formato dada la atracción de estas agrupaciones, como ganadoras del primer, tercer y cuarto premio en Cádiz, y, en el caso de la comparsa alcalareña, también ganadora del primer premio de Alcalá y Carmona".

Según ha indicado en una nota el Consistorio, el recinto, "con amplia experiencia de conciertos multitudinarios de miles de personas, es fácilmente adaptable a las distintas tipologías de citas juveniles y culturales, y en esta ocasión se propone un evento con butacas para acoger a miles de personas de la provincia".

El cartel, además de este primer premio de Cádiz en Chirigota 'Ssshhhh!', del tercero en Comparsa 'El Patriota', y el cuarto premio en Coros, 'ADN', estará compuesto por la destacada comparsa de Morón de la Frontera 'Sociedad Limitada', y grupos notorios de la cantera alcalareña, como la comparsa juvenil 'A toda Máquina', tercer premio por segundo año consecutivo en Cádiz, y 'El barrio del arte' que también cuenta con gran calidad y ha dejado muy buen sabor de boca.

A ellos se unirá un cuarteto infantil 'Colegio privado, mixto, y del barrio de arriba de Alcalá de Guadaíra'.

Como muestra el cartel, la cita se presenta como un homenaje especial al Carnaval de Alcalá por su destacado posicionamiento este año, con agrupaciones que se han alzado desde Sevilla y especialmente desde la propia Alcalá de Guadaíra, con los primeros premios en el COAC 2026, como "hito que demuestra la calidad y el talento de nuestros letristas y la fuerza y empuje que tiene el Carnaval, como seña de identidad de nuestra tierra, incluso fuera de nuestras fronteras y en el mismo Cádiz".

En este sentido, el delegado ha alabado a la chirigota del Bizcocho, con el alcalareño Pablo de la Prida, a la comparsa alcalareña de Jesús Gómez y Juanma Moreno Gandul, y a la doble participación de este último también en el Coro ADN. Igualmente ha puesto en valor el trabajo de los más jóvenes, de una calidad asombrosa, y el trabajo continuado de la Asociación de Carnaval de Alcalá.

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 9 de marzo, a un precio de 10 euros en la web de venta de entradas del Ayuntamiento.