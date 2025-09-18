Alcalá de Guadaíra (Sevilla) comienza la reforma del Centro de Adultos Diamantino García, por 700.000 euros

Comienza la reforma del Centro de Adultos Diamantino García de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto con los delegados municipales de Educación, Pablo Chain, y de Hábitat Urbano, David Delgado, ha presentado el proyecto de reforma integral del Centro de Adultos Diamantino García, que contempla una intervención de renovación y mejora, que cuenta con un presupuesto de 700.000 euros con cargo al Plan Sevilla 107 de la Diputación de Sevilla, y cuyas obras comenzarán la próxima semana, con una duración estimada de un año.

La regidora ha detallado en una nota que el proyecto "va a poner a punto la instalación para que se convierta en un referente en esta enseñanza en Alcalá, y que pueda ofrecer un servicio como se merecen nuestros adultos".

En el centro se realizará una intervención integral en todas las edificaciones para poder contar con un total de 593 metros de instalaciones. Además, los dos edificios van a quedar unidos a través de un pasillo de nueva construcción que quedará cubierto. El aforo de las instalaciones será de 225 personas.

Para ello, se llevará a cabo la demolición de algunos muros, nuevas instalaciones de saneamiento y fontanería, rehabilitación de cubiertas, impermeabilización, carpintería, herrajes, sistemas de seguridad y emergencia, elementos de reducción de consumo energético.

Además, se realizará el nuevo cerramiento de la parcela, el arreglo de los exteriores, plantaciones y la colocación de riego por goteo. Una vez finalizada la intervención, el edificio contará con cinco aulas, un salón de actos e instalaciones de gestión, como despachos.