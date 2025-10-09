Alcalá de Guadaíra (Sevilla) concentra más de 100.000 espectadores en 215 eventos durante la temporada 2024-2025

El delegado de Cultura y Turismo de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, presenta el balance de espectadores 2024-2025. - ALCALA DE GUADAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha concentrado en sus espacios escénicos municipales en la temporada 2024-2025 un total de 102.706 espectadores, contabilizados en 215 actividades desarrolladas en tres hemiciclos de diferente tamaño, el gran formato del Auditorio Riberas del Guadaíra, el mediano del histórico Teatro Gutiérrez de Alba y el pequeño formato del Centro San Miguel.

El delegado municipal de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha afirmado en una nota de prensa que esta cifra de butacas ocupadas "demuestra el dinamismo cultural de la localidad" y la sitúa "como un referente en el ámbito cultural de Andalucía".

De esta manera, el balance de la temporada cultural pasada "muestra un crecimiento en los tres espacios escénicos de la ciudad", ante lo que el delegado ha valorado que las cifras están marcadas por "diversos pilares", como el "compromiso municipal" con la programación cultural, la calidad y la variedad para abarcar diverso tipo de público, y con la "múltiple tipología" de los eventos.

En cuanto a datos concretos, por envergadura, la mayor concentración de espectáculos se ha desarrollado en el Auditorio Riberas del Guadaíra con un total de 101 eventos que aglutinan un total de 79.820 espectadores.

Rivas ha destacado este dato porque "supone un 78% de ocupación media, y un aumento de 16.000 espectadores respecto a la temporada 23/24". A ello se suman los 81 eventos del Teatro Gutiérrez de Alba que con 20.051 espectadores, que ha experimentado un crecimiento de 1.000 espectadores respecto a la temporada anterior, con 13 eventos más, siendo el 50 % eventos del propio Ayuntamiento.

Por último, el espacio más pequeño, el Centro San Miguel, ha acogido en la pasada temporada un total de 33 eventos con casi 3.000 espectadores, donde se ha alcanzado un grado de ocupación del 90%.

De esta manera, Rivas ha incidido en que el balance de esta temporada muestra "un clarísimo avance" respecto a la acogida de programación cultural de la ciudad, con un "crecimiento importante por parte del público".