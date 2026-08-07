Alcalá de Guadaíra (Sevilla) contará con una nueva área de juegos infantiles junto al Centro Cívico Medina de Haro

Archivo - Sevilla.-Alcalá de Guadaíra aprueba la dotación de mobiliario y equipamiento del Centro Cívico Medina de Haro - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la delegación de Hábitat Urbano, llevará a cabo la instalación de una nueva área de juegos infantiles en la plaza junto al Centro Cívico Antonio Medina de Haro, como respuesta a las peticiones vecinales.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos consistirán en la instalación de "nuevos elementos de juegos infantiles", que dispondrán de un pavimento de seguridad de caucho continuo, suministros y carteles indicativos, así como de un cerramiento perimetral.

Al hilo, el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, ha expresado que las zonas de recreo y encuentro de los menores suponen un "servicio fundamental" para los ciudadanos, dado que las áreas de juegos infantiles "favorecen el aprendizaje de nuevas habilidades motrices y sociales" para los niños.

En este sentido, ha definido los parques infantiles como "infraestructuras imprescindibles para la autonomía y el disfrute de actividades", en un ambiente controlado y de seguridad que "repercute al desarrollo de los más pequeños".