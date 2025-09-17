Alcalá de Guadaíra (Sevilla) convoca el 22 Concurso de Pintura al Aire Libre 'Emilio Sánchez Perrier'

El delegado de Patrimonio Histórico y Museos, Christopher Rivas, en la presentación del Concurso de Pintura 'Paisaje al aire libre 2025'. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Concurso de Pintura al Aire Libre 'Emilio Sánchez Perrier' de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) alcanza en este 2025 su 22 edición. Se desarrollará con 1.800 euros en premios entre el 18 de octubre, fecha de la inscripción y divulgación del entorno natural que deberán plasmar las obras, y el 26 del mismo mes, fecha de entrega de los trabajos.

Según ha informado en una nota de prensa el Consistorio, el delegado de Patrimonio Histórico y Museos, Christopher Rivas, ha presentado la convocatoria y bases de este concurso recordando las novedades que se impulsaron desde el año pasado: "honrar y difundir la figura del pintor sevillano Emilio Sánchez Perrier como uno de los principales artífices del lugar de referencia que ocupa Alcalá de Guadaíra en la historia de la pintura de paisajes, y potenciar el uso del cuaderno de apuntes como manera de analizar el paisaje"

Rivas ha señalado que "la convocatoria sirve como un instrumento de divulgación del patrimonio histórico y natural de la ciudad, además de potenciar a autores emergentes, locales o andaluces a través del marco de este certamen, cuya dilatada trayectoria puede aportar a su currículum un valor añadido".

Las bases recogen que el certamen está abierto a la participación de todos los artistas mayores de edad que lo deseen. El tema único de la convocatoria será el patrimonio natural y monumental de Alcalá de Guadaíra, especificándose el lugar concreto de trabajo en el momento del inicio del concurso.

En cuanto a los premios, en el apartado de 'Pintura de caballete' se concederá un premio, dotado con 900 euros y obsequio conmemorativo. Un segundo premio, dotado con 600 euros y obsequio conmemorativo. Las obras merecedoras de estos dos premios quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Alcalá, y se incorporarán a las colecciones del museo de esta ciudad.

En el apartado de 'Cuaderno de apuntes', habrá un premio único, dotado con 300 euros y obsequio conmemorativo. El cuaderno ganador quedará igualmente en propiedad del Ayuntamiento.

El 18 de octubre a las 10 horas se procederá a la inscripción en el concurso, de forma libre y gratuita, y sellado de los soportes en el museo de la ciudad.

No es obligatorio desarrollar el trabajo durante todos esos días, sino que cada participante puede elegir los días y horario que sean de su preferencia e interés, salvo los momentos de inicio y entrega, que serán obligatorios.