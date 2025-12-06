Alcalá de Guadaíra (Sevilla) da la bienvenida a la Navidad con una gran fiesta y el encendido del alumbrado

Alcalá de Guadaíra da la bienvenida a la Navidad con el alumbrado - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha inaugurado la Navidad con una fiesta familiar e infantil celebrada el 5 de diciembre, que incluyó talleres, actuaciones musicales en directo del Grupo D'Dulce, confeti, pasacalles de la Banda de Música del Cristo de la Bondad y regalos, todo en torno al encendido del gran árbol navideño de 14 metros instalado en la Plaza de la Almazara.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, presidió la cuenta atrás para encender el árbol, decorado con 30.000 lámparas y coronado por una gran estrella, y que se suma a los arcos, motivos ornamentales y la iluminación de 194 árboles distribuidos por más de 30 calles de la ciudad. En total, la iluminación navideña contará con 900.000 lámparas LED y 345 motivos decorativos, repartidos por los cuatro distritos, con especial atención a las áreas comerciales.

Jiménez ha invitado a la ciudadanía a participar en las actividades de dinamización de la ciudad durante estas fiestas, con especial protagonismo de los menores, fomentando un ambiente familiar y comunitario en torno a la celebración navideña.

ALCALÁ, CIUDAD DE RODAJES CON 'GOLPES'

Por otro lado, el Consistorio ha informado de que la ciudad ha acogido el rodaje del largometraje "Golpes", dirigido por Rafael Cobos y protagonizado por Luis Tosar, consolidándose como escenario de producciones cinematográficas. La producción, de Vaca Films y Grupo Tranquilo, ha utilizado dos localizaciones del municipio: los históricos Almacenes Barea, en la calle Ntra. Sra. del Águila, y una carretera secundaria junto al Colegio Highlands, que ofrecía vistas a las luces de la ciudad y permitía rodar escenas ambientadas en los años 80 sin elementos contemporáneos.

El rodaje ha movilizado a unas 70 personas y ha requerido cortes intermitentes de tráfico y áreas de estacionamiento para vehículos técnicos y de escena.

En este sentido, el delegado de Turismo, Christopher Rivas, ha señalado que la participación de la ciudad en esta producción representa "una oportunidad única para mostrar la belleza de nuestros paisajes y reforzar la proyección de Alcalá".