Alcalá de Guadaíra (Sevilla) da voz a la infancia víctima de conflictos bélicos en su XI Jornada de la Infancia

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra ha acogido este viernes la XI Jornada de la Infancia, organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Paz y Bien, junto a la Fundación Azvi. El encuentro, celebrado en el Complejo Deportivo Sur bajo el lema 'Protejamos la Infancia', ha tenido como objetivo dar voz a los niños que sufren los efectos de los conflictos bélicos, en el marco del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre.

Según ha detallado el Consistorio alcalareño en una nota, más de 350 menores han participado de un circuito de diez talleres lúdicos diseñados sobre los derechos de la infancia que han culminado con la confección del manifiesto 'Escuchad nuestras voces'.

La delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha participado con los menores de la actividad junto a los representantes y personal de Paz y Bien, encabezados por su presidente, Israel Montes, y de Azvi, entre ellos, la directora de la Fundación Azvi, Pilar Kraan, junto a los delegados de Educación, Pablo Chain, y de Salud, Lidia Ballesteros.

La actividad forma parte del II Plan Local de Infancia, como proyecto de dinamización infantil para la promoción de los Derechos de la Infancia, en la que el Ayuntamiento trabaja bajo el paraguas de Alcalá+Social. Se ha preparado como una jornada de convivencia entre menores de 5º de primaria (de los CEIPs Antonio Machado, Antonio Rodríguez Almodóvar, Manuel Alonso, y Alcalde Joaquín García y el alumnado de Paz y Bien), que ha contado además con un desayuno patrocinado por Servicios Sociales y la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía con demostraciones de vehículos.

Los menores han trabajado en torno al 'Derecho a la protección, contra toda forma de violencia, abuso, negligencia y explotación', centrado especialmente en los conflictos bélicos a través de diez propuestas educativas. En concreto, los talleres organizados han sido 'El juego que te protege', 'Espacio seguro', 'Detectives de derechos', 'El arte como refugio', 'Guardianes del buen trato', entre otros.

En cada actividad, los distintos grupos de menores han ido obteniendo piezas para completar un gran puzle, elaborado a partir de los mensajes del manifiesto, el cartel del Día de la Infancia y el lema de esta edición. Además, los niños han leído y analizado el mensaje escrito en 2019 por menores de Mali, Sudán, Colombia, Yemen y Siria, recogido por Save the Children.