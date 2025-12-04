Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destaca su papel como "referente industrial" en el Congreso NISE

El delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Jesús Mora, en una mesa redonda para abordar el futuro industrial de la provincia en el marco del Congreso 'New Industry in Southern Euro' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Jesús Mora, ha participado en una mesa redonda para abordar el futuro industrial de la provincia en el marco del Congreso 'New Industry in Southern Europe' (NISE).

Según una nota remitida por el Consistorio, Mora ha intervenido en una mesa redonda moderada por el periodista, Juan Carlos Blanco junto con la teniente de Alcalde de La Rinconada, Raquel Vega, para abordar el futuro de la industria de la provincia, en el que Alcalá de Guadaíra "tiene un papel fundamental".

Por su parte, el delegado ha destacado que el municipio está trabajando en el desarrollo del Plan Industrial 2030 para los próximos 5 años, y en la ampliación de empresas "a través de una política de suelo muy activa que se pretende incluir en el futuro Plan General, con la disposición de 270 nuevas hectáreas para suelo industrial".

Asimismo, Mora ha subrayado que Alcalá de Guadaíra "juega un papel fundamental en la industria de defensa" con la fabricación de tanques blindados en la factoría de Santa Bárbara". "La colaboración público-privada es esencial para sostener el desarrollo industrial, porque una de las claves de la competitividad a futuro pasa por crecer y diversificarse, es decir, prestar atención a lo que requiere el sector privado y ofrecerles las herramientas y respuestas necesarias", ha afirmado.

En esta línea, ha puesto en valor los parques empresariales como "los principales activos económicos con los que cuenta la ciudad". Para ello, ha indicado la aprobación de una ordenanza reguladora para la gestión de las Entidades Urbanísticas de Conservación, con incentivos de 1.250.000 euros en los años 2024 y 2025. "Esto nos permitirá gestionar de forma eficiente un ámbito territorial tan extenso como el de Alcalá, que cuenta con más de 21 parques empresariales y más de 11 millones de metros cuadrados de suelo industrial", ha asegurado.

El delegado también ha destacado la Procesadora, en el Parque Empresarial Alcalá X, primera línea de acceso a la A-92, " una infraestructura destinada al fomento del emprendimiento innovador, la cooperación empresarial y el impulso de la I+D+i como medio para la mejora competitiva del tejido productivo local". Para finalizar el encuentro, ha manifestado que "en Alcalá está sentando las bases para una industria sólida y sostenida en el tiempo".