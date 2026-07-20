Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destina 350.000 euros y cinco líneas de ayudas a las entidades sociales de la localidad

Archivo - Imagen de archivo de la delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Rocío Bastida. - ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha abierto hasta el 23 de julio la convocatoria de ayudas destinadas a entidades de acción social para proyectos de servicios sociales por un importe de 350.000 euros. De esta manera, la delegada municipal de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha insistido en aprovechar estos últimos días de tramitación reiterando que "se trata de una convocatoria de gran envergadura, muestra del compromiso municipal con la igualdad y la cohesión social".

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en una nota, desde Servicios Sociales se ha informado a los colectivos directamente y se ha mantenido un encuentro informativo para detallarles las mismas y ayudarles en la tramitación.

Asimismo, dentro de dichas subvenciones para proyectos sociales en el territorio alcalareño se han contribuido cinco líneas. Por un lado, proyectos relacionados con la participación y el voluntariado, por otro lado, planes destinados a la prevención de la exclusión y el fomento de la inclusión social.

En este sentido, el tercer apartado es el relativo a la protección de la infancia y la adolescencia. En paralelo, el cuarto en cuanto a la prevención de la dependencia, la promoción de la autonomía y el envejecimiento activo. Y, finalmente, el quinto engloba los proyectos en beneficio de la prevención, la atención y la promoción de las personas en situación de discapacidad.

Por su parte, Bastida ha remarcado "el compromiso municipal con los servicios sociales desde la prevención de situaciones de riesgo de exclusión social a la atención y promoción de los colectivos socialmente vulnerables".

Por último, la delegada ha reiterado que "el apoyo del Gobierno local a las iniciativas que potencien la participación social y la solidaridad es continuo". Además, ha insistido en que "es necesario para impulsar el desarrollo de proyectos que complementen las actuaciones municipales en materia de servicios sociales porque son proyectos que se desarrollan en beneficio de la ciudad".