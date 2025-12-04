Alcalá de Guadaíra (Sevilla) enciende su alumbrado navideño este viernes 5 de diciembre

Cartel del alumbrado navideño de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha programado el encendido de su alumbrado navideño para este viernes 5 de diciembre. El acto estará acompañado de un gran fiesta en la Plaza del la Almazara.

Según una nota remitida por el Consistorio, el municipio contará con 900.000 lámparas de tecnología led que se reparten por más de 30 calles, además de 345 motivos ornamentales y la iluminación de 194 árboles.

El Consistorio ha indicado que habrá talleres infantiles, lluvia de confeti, personajes, regalos, sorteos y música en directo a partir de las 16,30 horas. También hay programado un pasacalles a cargo de la Banda Cristo de la Bondad con salida a las 18,00 horas desde La Plazuela y llegada a la Plaza de la Almazara a las 19,15 horas.

El encendido será a las 19,30 horas en torno al gran árbol de Navidad de 14 metros de altura y 30.000 lámparas rematado por una gran estrella, instalado en la Plaza de la Almazara. En total, Alcalá en Navidad lucirá

Por su parte, la delegada municipal de Fiestas Mayores, Rocío Bastida ha explicado que el encendido del alumbrado de Navidad es "el marco perfecto a las próximas fiestas, de un marcado carácter familiar, y suponen un aliciente para incentivar las compras en nuestras tiendas de siempre".

Asimismo, ha destacado que hay programadas numerosas actividades en todos los barrios y espacios de la ciudad que se podrán consultar en un tríptico especial, así como en la Agenda de Alcalá y la web municipal www.alcaladeguadaira.es