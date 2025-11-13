Alcalá de Guadaíra (Sevilla) entra en la Red EDIL Andalucía para fortalecer la gestión de los fondos europeos Feder

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra forma parte de la Red Edil Andalucía, presentada este miércoles por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la gestión de los fondos europeos Feder 2021-2027 y acompañar a las entidades locales andaluzas en la ejecución de sus Planes de Actuación Integrados (PAI).

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha asistido a la jornada de presentación y constitución de la Red junto al delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora.

Por su parte, Jiménez ha participado en la mesa redonda bajo el título 'La importancia del liderazgo político en la ejecución de los PAI'. En ella, ha indicado que Alcalá ha recibido una financiación de 14 millones de euros para nuevos proyectos de la ciudad. Asimismo ha destacado el apoyo continuado de Europa. "Alcalá se ha convertido en un referente en la gestión de fondos europeos y así ha sido calificada por el Gobierno de España que sitúa a la ciudad como ejemplo por su actuación en esta materia", ha destacado la primer edil.

En esta línea, la alcaldesa ha indicado dos elementos dentro del modelo de la ciudad. Por una lado, el "liderazgo político como motor inicial de la transformación" y por el otro, el desarrollo de un modelo de "gobernanza inclusiva" "Se trata de lograr la cohesión interna entre los departamentos municipales encargados de materializar los proyectos y la cohesión externa con la participación de la ciudadanía, para lo que se ha constituido la Comunidad 2030 de la Agenda Urbana que cuenta con más de 50 entidades", ha señalado Jiménez.

Asimismo, ha subrayado las agendas urbabanas y la elaboración del Plan de Actuación Integrado (PAI) han permitido "aplicar ese liderazgo político para impulsar la participación ciudadana y la cooperación social para contar con los ciudadanos". "Los retos de futuro que afrontan las ciudades son cada vez más complejos y nuestra sociedad cada vez es más diversa y con intereses más amplios, por eso un plan de transformación de una ciudad de las dimensiones de Alcalá, que tiene ya 80.000 habitantes necesita contar con una mirada que abarque todas visiones posibles de sus ciudadanos.", ha concluido.

El PAI alcalareño, que se desarrolla bajo el lema 'Una transformación con identidad propia', "ha sido calificado por los técnicos de diversos Ministerios con la tercera máxima puntuación de los grandes municipios de Andalucía". Tiene un marco temporal de 2025 a 2029 y servirá para impulsar el Plan Estratégico General 'Alcalá Futura' en el que la ciudad lleva años trabajando igualmente con el apoyo de fondos europeos. Arrancó en 2018 con la Edusi (fondos Feder para el Desarrollo Urbano) y tuvo continuidad con los fondos obtenidos en el Plan de Recuperación Transformación y Resilencia (Next Generation).

La jornada ha comenzado con una bienvenida por parte de Yolanda Sáez, secretaría general de la FAMP y la presentación del Comité DUSIA y la Red EDIL de la mano de José María Bellido, presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, junto con Carlos María Conde, teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Málaga.

A lo largo de la mañana se han debatido sobre cuáles son los primeros pasos y las claves del éxito en la implementación de los PAI. Para ello, se han desarrollado diversas mesas redondas de carácter técnico y político en torno a las lecciones aprendidas de las anteriores estrategias DUSI y la importancia del liderazgo político en la ejecución de los PAI.