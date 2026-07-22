Alcalá de Guadaíra (Sevilla) una Escuela de Verano gratuita para una treintena de adolescentes

Participantes en la Escuela de Verano para adolecentes de Alcalá de Guadaíra (Sevillas) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha impulsado una Escuela de Verano gratuita dirigida a una treintena de adolescentes, de entre 11 y 16 años, que tiene lugar en el CEIP Antonio Machado

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta iniciativa ha surgido fruto de la colaboración entre la administración local a través del programa Eracis+ (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), y la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía con la Asociación Albores, para ofrecer "alternativas de ocio y convivencia" a jóvenes.

De esta manera, una treintena de adolescentes trabajarán durante todo el verano aspectos como la gestión emocional y el apoyo escolar desde una perspectiva lúdica, a la vez que cuentan con garantía alimentaria. Además, este miércoles han recibido la visita de la delegada provincial, María Luisa Cava, y los delegados municipales de Servicios Sociales, Rocío Bastida, y Educación, Pablo Chain, junto a otros miembros de la Corporación.

En este sentido, Bastida ha destacado que el programa Eracis desarrolla un "programa coordinado" de iniciativas para la "mejora de aspectos económicos, laborales, familiares, emocionales, sociales y educativos". Entre estas últimas, se encuentra la Escuela de Padres que se desarrolla durante el curso o este tipo de iniciativas para el verano que promueve "la igualdad de oportunidades y diversión para los jóvenes".

Por su parte, la delegada provincial, ha destacado la colaboración entre ambas instituciones y ha remarcado que lo característico de esta escuela de verano es que "no se centra en escolares de infantil y primaria como es habitual, sino en jóvenes que obtienen un recurso educativo y cultural", además, de ser un "apoyo para las familias" debido a la conciliación o el servicio de garantía alimentaria, que les ofrece tanto desayuno como almuerzo en el propio centro y merienda en formato picnic para llevar.

A su vez, el delegado de Educación, ha manifestado que este programa "trabaja contra el absentismo escolar", porque incide en aspectos positivos hacia el ámbito académico y el desarrollo personal, "suavizando" el parón veraniego y apoyando a los jóvenes especialmente en la autoconfianza, la gestión de las emociones y las relaciones personales que les asientan "valores positivos para la convivencia y sus aspiraciones de futuro".

Del mismo modo, la Escuela de Verano, gestionada por la Asociación Albores, ha desarrollado "un amplio programa" con actividades de todo tipo como talleres de creatividad, igualdad, conocimiento divertido, yincanas, deportes, música, hábitos de alimentación saludable y actividades en el exterior. Entre ellas, actividades culturales y excursiones, que tienen una gran aceptación tanto por las familias como por los propios adolescentes.