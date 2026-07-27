Alcalá de Guadaíra (Sevilla) fija la nueva fecha del festival de música 'PanarraFest' tras su cancelación en abril

Cartel artístico del festival de música de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 'Panarrafest'.
Cartel artístico del festival de música de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 'Panarrafest'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 27 julio 2026 13:18
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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través del Área de Identidad, ha fijado para el próximo 31 de octubre la celebración del festival de música 'PanarraFest', tras ser suspendido en la fecha inicialmente prevista debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Según ha precisado el Gobierno municipal a través de un comunicado, el evento tendrá lugar en la explanada exterior del Auditorio Riberas del Guadaíra, a los pies del castillo, y estará dirigido desde la tarde hasta la madrugada a "todos los aficionados a la música en directo".

Asimismo, reunirá "propuestas nacionales" de pop, rap, floclore, fusión e ironía "con una marcada identidad andaluza" como Nebulossa, Ladilla Rusa, Carmen Xía, Karmento y Tú peleas como una vaca, así como los DJs alcalareños Luis Jiménez y Josan Fame.

Al hilo, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha subrayado que el 'PanarraFest' es una "apuesta firme" por la cultura, la música en directo y los encuentros de ocio que el Ayuntamiento consolidará como "una de las citas musicales de referencia".

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