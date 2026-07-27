Alcalá de Guadaíra (Sevilla) fija la nueva fecha del festival de música 'PanarraFest' tras su cancelación en abril

Cartel artístico del festival de música de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 'Panarrafest'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través del Área de Identidad, ha fijado para el próximo 31 de octubre la celebración del festival de música 'PanarraFest', tras ser suspendido en la fecha inicialmente prevista debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Según ha precisado el Gobierno municipal a través de un comunicado, el evento tendrá lugar en la explanada exterior del Auditorio Riberas del Guadaíra, a los pies del castillo, y estará dirigido desde la tarde hasta la madrugada a "todos los aficionados a la música en directo".

Asimismo, reunirá "propuestas nacionales" de pop, rap, floclore, fusión e ironía "con una marcada identidad andaluza" como Nebulossa, Ladilla Rusa, Carmen Xía, Karmento y Tú peleas como una vaca, así como los DJs alcalareños Luis Jiménez y Josan Fame.

Al hilo, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha subrayado que el 'PanarraFest' es una "apuesta firme" por la cultura, la música en directo y los encuentros de ocio que el Ayuntamiento consolidará como "una de las citas musicales de referencia".