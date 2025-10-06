Alcalá de Guadaíra (Sevilla) firma un convenio con la Peña Flamenca 'La Soleá' para impulsar el flamenco

Alcalá de Guadaíra firma un convenio con la Peña Flamenca "La Soleá" para impulsar el flamenco. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, y el presidente de la Peña Flamenca 'La Soleá', Antonio Durán, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar y promover el flamenco en todas sus expresiones, con una entidad considerada referente para aficionados de toda España.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el acuerdo establece una aportación económica de 12.000 euros por parte del Ayuntamiento para que la Peña desarrolle sus actividades durante el año, incluyendo la XXXII Edición del Concurso Nacional de Cante Flamenco. La alcaldesa ha destacado "el importante papel que desarrolla la Peña Flamenca La Soleá" y ha señalado que el convenio refuerza el compromiso municipal con las tradiciones, los artistas locales y la difusión del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Según Jiménez, el Concurso organizado por la Peña constituye "un reclamo de gran atractivo para cantaores de gran calidad no sólo de Andalucía, sino de otras comunidades de España, al mismo tiempo que contribuye a mantener y fomentar la afición local".

El acto ha contado con la presencia del delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, quien subrayó la importancia de "respaldar a entidades como la Peña Flamenca La Soleá, que trabajan desde hace años por mantener viva una de las señas de identidad más importantes de nuestra cultura".

El convenio también incluye el compromiso de colaborar en todas las actividades promovidas por la Peña y en aquellas vinculadas al flamenco organizadas por el Ayuntamiento, que se promocionarán entre los socios de la entidad.

Por su parte, Antonio Durán ha señalado que "este convenio sigue abriéndonos nuevas oportunidades para seguir difundiendo nuestra pasión por el flamenco y contribuir a su continuidad entre las nuevas generaciones".

ALCALÁ SE SUMA A LA SEMANA DE LA SALUD MENTAL

Por otro lado, el Consistorio ha informado de que Alcalá ha dado inicio a las actividades de la semana de la Salud Mental con la lectura del manifiesto de Asaenes, asociación de familiares, allegados y personas con problemas de salud mental, con motivo del Día de la Salud Mental. La declaración institucional reclama mayor visibilidad, comprensión, empatía y recursos adecuados para garantizar los derechos de estas personas en los ámbitos laboral, social e individual.

La delegada municipal de Salud, Lidia Ballesteros, fue la encargada de leer el manifiesto en la Plazuela de la localidad, acompañada por dos usuarios de Asaenes, la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, y otros miembros del Gobierno y la Corporación. Previamente, se instaló una mesa informativa sobre el trabajo de la entidad y alumnado del IES Leonor de Guzmán realizó encuestas sobre experiencias con la salud mental.

Asaenes cuenta con casi tres décadas de funcionamiento en Alcalá de Guadaíra, primero en dependencias del centro municipal de servicios sociales y actualmente en un local cedido por el Ayuntamiento en la calle Joaquín Costa. La asociación ofrece talleres de rehabilitación psicosocial, actividades de ocio y tiempo libre, y asesoramiento a familiares y allegados de personas con problemas de salud mental.

El Ayuntamiento colabora en el mantenimiento de las actividades de Asaenes y ha destacado la solidaridad de la población local. El Gobierno municipal ha reiterado de esta forma su compromiso con las políticas sociales y la inclusión de los sectores más vulnerables. El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, busca concienciar sobre estos problemas, reducir el estigma y mejorar el acceso a los servicios de salud mental a nivel global.