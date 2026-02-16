Alcalá de Guadaíra (Sevilla) fomenta protección y difusión de tradiciones con un convenio con el Consejo de Hermandades

Acuerdo entre el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y el Consejo de Hermandades de la localidad. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha remarcado este lunes su compromiso con la protección y promoción de la Semana Santa alcalareña como "parte ineludible del patrimonio de la ciudad, su cultura y sus tradiciones, así como hacia las manifestaciones de Gloria, entre las que se encuentran, entre otros, los cultos a la patrona de la ciudad, Santa María de Águila, de extendida y antiquísima devoción".

Por ello, ha anunciado un convenio de colaboración entre ambas instituciones, que han firmado este lunes la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, acompañada de la Delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, con el presidente del Consejo de Hermandades, Enrique Ruiz Portillo.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el convenio incluye el apoyo para los gastos corrientes y todas las actividades ordinarias del Consejo, con sede en el edificio municipal cedido de la calle La Mina como Museo de las Hermandades.

El Ayuntamiento ha asegurado que "sufragará a través de subvenciones desde la cartelería de los eventos religiosos, a pregones, acciones formativas, citas culturales como conciertos de marchas procesionales o exposiciones".

Por otro lado, el Consistorio llevará a cabo la cooperación para la organización de los dispositivos de coordinación y seguridad para las procesiones de las diez hermandades locales de Pasión así como para el Plan Gloria, en otras épocas del año.

Fruto del acuerdo, ambas partes se comprometen a colaborar para coordinar "todos los medios materiales y humanos necesarios para el esplendor de los desfiles procesionales y de otras actividades religiosas a celebrar en vías públicas" (tráfico, seguridad, etcétera) que se plasman en el Plan Varal.

En esta colaboración también se incluye la organización de la instalación de las más de un millar de sillas de la carrera oficial, en el entorno de La Plazuela y la Plaza Cervantes, dividida por zonas y con vigilancia específica, que "son gratuitas y se distribuyen tanto por el Ayuntamiento como a través del Consejo General de Cofradías".

"La Semana Santa Alcalareña no sólo despierta el afecto de un pueblo que la vive de una forma intensa, sino que se convierte cada vez más en una expresión que genera un interés creciente fuera de Alcalá", ha remarcado el Consistorio.