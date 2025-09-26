Alcalá de Guadaíra (Sevilla) fomenta el talento local con 'Alcalá Suena' este fin de semana

Delegado de Cultura y responsable del área de Identidad del Ayuntamiento alcalareño, Christopher Rivas, junto al cartel de 'Alcalá Suena'. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de una decena de espectáculos gratuitos se llevarán a cabo este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre respectivamente, en los exteriores del Auditorio Riberas del Guadaíra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en el primer ciclo de conciertos 'Alcalá Suena' que "nace como apuesta municipal por el talento local en el ámbito musical".

Así lo ha expresado el delegado de Cultura y responsable del área de Identidad del Ayuntamiento alcalareño, Christopher Rivas, quien ha destacado que "será el complemento perfecto al Congreso Nueva Cultura Andaluza 'ContraSeña' que se celebra en el Auditorio estos mismos días con talleres, conferencias, mesas redondas y arte". Además, ha añadido que "a todo ello se le suman los grupos alcalareños y andaluces de este viernes para disfrutar también de la identidad musical que tenemos".

Con un 60% de participación del ámbito local, Rivas ha resaltado que se pretende crear "un escaparate que apoye a los artistas locales en su conocimiento y proyección no sólo en Alcalá sino para todo el territorio, y de ahí una puesta en escena de envergadura, pero también que genere lazos e intercambios musicales y profesionales con otros grupos de la región para un enriquecimiento general de la cultura andaluza actual".

Los conciertos comenzarán a las 20,30 horas en los Jardines del Auditorio y serán gratuitos. Este viernes 26 actuarán Los Lagartos, The'scaraos, Vinilo's, Ralxx.me X Losoho y DJ Luis Jiménez, teniendo "como bienvenida a los asistentes una performance de las artistas Ana Fernández Melero y Luna Sánchez con la obra actual de danza 'Pies de gallina'". El sábado 27 abrirá la noche por su décimo aniversario el grupo alcalareño 'El hombre quizás', al que seguirán O'Cristo, Canastéreo, Cristian de Moret y DJ Yanyo.