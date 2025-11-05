Alcalá de Guadaíra (Sevilla) impulsa el liderazgo de mujeres en las jornadas 'Mujer, Innovación y Ciencia'

ALCALÁ (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra impulsa el liderazgo de mujeres en las jornadas 'Mujer, Innovación y Ciencia 2025' que se celebrará en La Procesadora el próximo 17 de noviembre. Se trata de un encuentro nacional promovido por la Red Innpulso - Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, proyecto impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la Universidad Pablo de Olavide.

El evento reunirá a investigadoras, empresarias y responsables institucionales para compartir experiencias y estrategias que promuevan la igualdad y el talento femenino en la innovación. Según el delegado municipal de Desarrollo Económico, Pablo Chain, "estas jornadas buscan visibilizar el talento de las mujeres que están transformando la ciencia, la innovación y las ciudades del futuro, además de consolidar este espacio como punto de encuentro, inspiración y desarrollo para el liderazgo femenino en los ámbitos científico y tecnológico".

El acto estará inaugurado por Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Olga Morales, presidenta de la Red Innpulso y alcaldesa de Viladecans; Ana Isabel Jiménez, alcaldesa de Alcalá; y Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide.

Tienen un papel destacado en estas jornadas la Universidad Pablo de Olavide, a través de su Delegación del Rector para la Igualdad de Género, cuya participación refuerza el compromiso de la institución con la puesta en valor del papel de las mujeres en la ciencia y la innovación.

Investigadoras y docentes de la UPO intervendrán en diferentes mesas y ponencias, aportando su experiencia en materia de igualdad, sostenibilidad e investigación aplicada al desarrollo social. La jornada contará también con la participación de Patricia Senent, divulgadora científica y creadora de contenido sobre ciencia y sostenibilidad, con una comunidad de más de 16.000 seguidores en redes sociales.