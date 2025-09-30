Alcalá de Guadaíra (Sevilla) incorpora a 53 trabajadores para el mantenimiento de espacios públicos

Incorporación de 53 trabajadores para el mantenimiento de espacios públicos en Alcalá de Guadaíra. - ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha incorporado a los 53 últimos trabajadores de este año del Programa para la Prevención de la Exclusión Social que a lo largo de 2025 ha sumado un total de 122 contrataciones.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, entre las labores que desempeñan en los distintos departamentos municipales están "las pequeñas obras de mantenimiento y limpieza de edificios municipales, colegios, plazas y jardines".

La delegada de Recursos Humanos, Teresa García Cruz, les ha dado la bienvenida en distintos grupos y ha resaltado los beneficios del programa. En este sentido, ha manifestado que "esta iniciativa propicia contrataciones de carácter temporal a personas que atraviesan situaciones socio-económicos desfavorables con la que además se refuerza la atención y protección social.

Según el Consistorio, se trata de contratos de un máximo de tres meses en los distintos departamentos del Ayuntamiento, cuyo número de contrataciones depende cada año de las condiciones específicas socioeconómicas de los beneficiarios.

García Cruz ha destacado que "la Delegación de Recursos Humanos junto a la Delegación de Servicios Sociales trabajan en coordinación para dar respuesta no sólo a una situación específica, sino también a la información y gestión de todas las herramientas profesionales y de formación con las que cuenta el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en las que entran, por supuesto, la colaboración y coordinación de otras delegaciones fundamentales para la salida profesional de cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas, como es la Delegación de Empleo".

La delegada ha argumentado que "este programa desarrolla así una doble función, puesto que apoya a personas y familias en momentos de dificultad económica, les otorga experiencia laboral, cotizaciones y también ánimo de reinsertarse laboralmente, sentirse útiles a la sociedad realizando un trabajo que beneficia a toda la comunidad".

El programa es una acción colaborativa de "amplia experiencia" entre la Diputación de Sevilla, que aporta 965.742,97 euros, a la que se suma la aportación municipal de 96.574,30 euros, para ascender al global del programa, 1.062.317,27 euros.