Alcalá de Guadaíra (Sevilla) inicia las obras de los nuevos vestuarios del Complejo Deportivo Pablo VI

Archivo - Obras del Complejo Deportivo Pablo VI de Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Hábitat Urbano que dirige David Delgado, ha avanzado en el plan de modernización de sus instalaciones deportivas municipales con el inicio de las obras de los nuevos vestuarios de la pista cubierta del Complejo Deportivo Pablo VI. Esta actuación supone la segunda fase del proyecto de transformación del recinto, tras la reciente instalación de la cubierta que permitió su conversión en pabellón de deportes de sala.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la intervención completará la funcionalidad del complejo mediante un módulo anexo a la pista cubierta de 168,25 metros cuadrados construidos y 145,45 metros cuadrados útiles. El espacio ofrecerá áreas adaptadas para el aseo, cambio de ropa y preparación de los usuarios.

La edificación dispondrá de dos vestuarios principales --masculino y femenino--, ambos con dependencias accesibles para personas con movilidad reducida. El proyecto se completa con una zona de almacén para material deportivo, un cuarto de limpieza y un recinto específico para las instalaciones técnicas del edificio.

La actuación permitirá además conectar de forma directa los nuevos vestuarios con el interior de la pista cubierta, mejorando la accesibilidad y el flujo de los usuarios. Según ha subrayado el delegado de Deportes del Consistorio alcalareño, Pedro Gracia, esta intervención supone "un nuevo paso en el compromiso municipal por renovar las infraestructuras deportivas", así como por "favorecer las condiciones más adecuadas para la práctica deportiva, tanto en entrenamientos como en competición".