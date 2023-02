Alcalá de Guadaíra (Sevilla), plataforma de lanzamiento para Andalucía de la campaña contra el bullying de Jero García

Cerca de un millar de adolescentes han participado en la charla 'Sport vs. Bullying', de manos del exboxeador y el presentador Roberto Leal

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha sido este viernes la plataforma de lanzamiento para toda Andalucía de la campaña contra el acoso iniciada por el deportista, presentador y exboxeador Jero García a través de su Fundación. Con la copresentación del periodista alcalareño, Roberto Leal, cerca de un millar de adolescentes han participado, en el Auditorio Riberas del Guadaíra, en el evento 'Sport vs. Bullying'.

Como figuras significativas han conectado con los estudiantes de la localidad y han ahondado en las raíces y consecuencias de esta problemática, así como en las pautas más adecuadas para hacerle frente a partir de la experiencia de casos en los que se han visto afectados muchos jóvenes.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha insistido en la importancia de la educación en valores para la lucha contra todo tipo de violencia, "uno de los pilares de la política y la democracia y, en este caso, con especial sensibilidad tratándose mayoritariamente de menores".

Jiménez ha subrayado que "debemos tomar conciencia de esta problemática y adoptar un fuerte compromiso contra todos los tipos de violencia que, tanto online como offline, se producen a diario con jóvenes como víctimas". Además, ha resaltado que el punto de partida de esta campaña para Andalucía sea Alcalá de Guadaíra, "ciudad de origen de nuestro querido Roberto Leal, al que le une una gran amistad con Jero García y que ha demostrado su compromiso con esta causa, nos llena de orgullo".

Como figuras significativas, Roberto Leal y Jero García han conectado en seguida con los jóvenes. Jero García ha conversado con los estudiantes e insistido en que "la prevención de las violencias no es una opción, es una misión" y que el movimiento 'Sport vs. Bullying' surge como respuesta a una triste realidad: en España sufre acoso escolar uno de cada cuatro alumnos por lo que "hay que actuar y hay que hacerlo rápido.

"Con iniciativas como esta en Alcalá de Guadaíra queremos ser parte de la solución y queremos que esta sea una experiencia que recordéis, porque se recuerda lo que te emociona, lo que toca el alma. Nuestro objetivo es cambiar las cosas utilizando la empatía como palanca. Queremos hacerlo sumando gente que inspire", han dicho.

El deportista y presentador que lidera la iniciativa quiere motivar a través del deporte a niños y jóvenes víctimas de esta lacra que se produce en el entorno de las aulas. "Gracias a la práctica deportiva los chicos pueden recuperar ese sentimiento de pertenencia a un equipo o a un grupo, aumentando su autoestima y la seguridad en sí mismos. El deporte hace aflorar valores", ha asegurado. Concluye que "ante la más mínima señal de un posible acoso, se pida ayuda, porque pedir ayuda nunca es debilidad".

Por su parte, Roberto Leal les ha mostrado gran sensibilidad y preocupación y ha animado a la implicación colectiva. "Como padre de dos niños que soy, me preocupa y mucho la situación". "La prevención del acoso escolar debe ser obligación de todos. No solo ha de controlarse y detectarse en las escuelas, sino también debemos estar muy atentos en casa. Es fundamental dotar de herramientas al centro escolar, al cuerpo docente, a los padres y a los propios alumnos para sensibilizar, concienciar y hacer frente a esta lacra. El bullying no es un tabú, desgraciadamente es una realidad".

SPORT VS BULLYING

Sport vs. Bullying está organizado por la Fundación Jero García, con la colaboración de la agencia y productora Blondloyal y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Desde 2009, la Fundación Jero García tiene como objeto principal la integración a través del deporte.

Con más de 30 niños, niñas y jóvenes becados es la iniciativa personal de Jero García. Se ofrecen clases de boxeo educativo y sin contacto, así como un seguimiento a jóvenes en riesgo potencial de exclusión social por circunstancias socioeconómicas.

Apoyado en los valores del deporte y, en especial, de los pilares del boxeo: sacrificio, respeto y esfuerzo. Se inculcan otros como la igualdad, la pertenencia a grupo, la comunicación y la importancia de tener una meta para luchar contra el uso de las drogas por parte de los jóvenes y la desmotivación y la apatía de la que muchos chicos y chicas son víctimas hoy en día.

A su vez, se intenta ofrecer un seguimiento escolar, pues uno de los principales lemas de la Fundación es, en palabras del propio Jero: "Si no estudias, no boxeas". El deporte está plagado de valores, segrega endorfinas por lo que es el antidepresivo más potente que existe, tiene incalculables beneficios para la salud y nos crea hábitos y rutinas saludable.