Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pone en marcha el I 'Ciclo de conservación preventiva en el patrimonio de las hermandades'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Alcalá han puesto en marcha el I 'Ciclo de conservación preventiva en el patrimonio de las hermandades', con el objetivo de ahondar en la "importancia de la conservación y puesta en valor de los tesoros de arte religioso de la ciudad como parte del patrimonio identitario local".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, y el presidente del Consejo de Hermandades, Enrique Ruiz, han presentado la cita que se va a desarrollar de forma abierta y gratuita en el Museo de la Ciudad y la Casa de la Cultura durante este mes de octubre, con conferencias sobre conservación y restauración, y exposiciones de bienes patrimoniales religiosos recientemente restaurados que se adentrarán en el mes de noviembre.

Rivas ha destacado que esta iniciativa es una continuación de las primeras subvenciones municipales para la restauración de bienes muebles patrimoniales de hermandades, entidades o particulares que puso en marcha el Ayuntamiento por primera vez el año pasado, y que, tras las intervenciones, "merecían ser disfrutadas por el global de la población y cualesquiera interesados, instituciones o hermandades de otros puntos de la geografía como relevantes obras de arte". "Tenemos un importante compromiso compartido entre las instituciones y las hermandades para cuidar, proteger y compartir los valores artísticos del patrimonio religioso como símbolos de nuestra identidad, y ello nos lleva a explicar y poner en valor cómo se conserva esta riqueza para evitar grandes restauraciones".

De hecho, "ya está en marcha la segunda convocatoria de estas subvenciones", ha adelantado. Además, ha resaltado que estas iniciativas, ayudas a la restauración y divulgación del patrimonio, son "una muestra de la creación de sinergias que beneficia a la población, no sólo a hermandades. Por un lado, porque se dinamiza el sector económico de la artesanía y la restauración y, además, porque se sacan a la luz y muestran elementos patrimoniales, a veces menos conocidos por pertenecer a colecciones particulares o no estar expuestos permanentemente, para el conocimiento y disfrute de la ciudadanía en un ambiente más abierto y accesible".

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías ha agradecido las iniciativas municipales porque "ello significa que el patrimonio religioso se pone en valor y las hermandades nos sentimos reconocidas y valoradas. Tenemos grandes joyas en nuestro patrimonio, con mayor o menor antigüedad, y la colaboración entre las Hermandades con el Ayuntamiento es muy fructífera para cuidar y valorar esos tesoros".

Asimismo, Ruiz ha destacado el carácter pedagógico y divulgador de este ciclo, para que tras los trabajos de restauración "obtengan mayor visibilidad y para que aprendamos a cuidar este patrimonio, con formación por parte de profesionales".