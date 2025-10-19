Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pone en marcha la Red Local de Acción en Salud con un grupo motor multisectorial

ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha puesto en marcha la Red Local de Acción en Salud (Relas) con la formación y presentación de su grupo motor, en el que están representados servicios municipales, profesionales del ámbito educativo, sanitario o cuerpos de seguridad, entre otros. El objetivo, la coordinación e impulso de iniciativas que contribuyan al cuidado de la salud de la ciudadanía mediante la prevención y la mejora de su calidad de vida.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la comisión técnica del Grupo Motor ha hecho un repaso de las acciones en salud que se llevan a cabo en la ciudad y se elevaron propuestas para complementarlas. El primer paso será coordinar todas las iniciativas que fomenten la salud en Alcalá de Guadaíra para la población en general y, de manera segmentada, con acciones dirigidas a la infancia y juventud o mayores por ejemplo.

Como hito inicial, en noviembre se llevará a cabo una jornada sobre Deporte y Salud en el Parque Centro en la que tomarán parte todas las personas mayores que realizan actividades deportivas de mantenimiento, "para dar ejemplo y contagiar a quienes aún no están dentro de esta dinámica. También se invitarán a este encuentro a los jóvenes de los IES de la ciudad, favoreciéndose de este modo el encuentro intergeneracional", ha explicado la delegada municipal de Salud Pública, Lidia Ballesteros.

El Grupo Motor de la Relas es un grupo participativo de entidades y agentes locales de salud. Están representadas la Delegación de Salud Pública del Ayuntamiento, Cruz Roja, enfermeras de los centros de salud de la ciudad, trabajadores sociales, asociaciones de vecinos, del grupo Eracis, Consejería de Salud y Consumo, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local, entre otras entidades.

En concreto, su trabajo se centrará en el análisis, diseño y puesta en marcha de un programa de actividades y campañas destinadas a la mejora de la salud de la población alcalareña.