Alcalá de Guadaíra (Sevilla) prepara las Jornadas del Pan para "poner de relieve su papel protagonista en la industria"

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se prepara para celebrar las Jornadas del Pan con motivo el 16 de Octubre del Día Mundial del Pan y "poner de relieve su papel protagonista en la industria panadera tradicional". Para ello, la portavoz del Gobierno Municipal Ángeles Ballesteros, y el delegado de Turismo, Christopher Rivas han suscrito el protocolo de colaboración con el presidente de los panaderos alcalareños, Eulogio González.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, se trata de un convenio de colaboración para la conmemoración de la efeméride con "numerosas actividades en las que se espera una gran participación de público tanto local como visitas turísticas de otras ciudades".

El acuerdo establece la concesión de una subvención 17.000 euros para la puesta en marcha del programa de actividades previsto para la celebración de dichas jornadas durante todos los fines de semana del mes de octubre. "Son actividades de dinamización, entre las que este año destacan algunas novedades como espectáculos flamencos o un escape room, además de las tradicionales actividades de talleres, visitas teatralizadas, gymkanas y visitas nocturnas entre otras que forman parte de esta programación con la que se rinde un especial homenaje a tan afamado producto", ha destacado el Ayuntamiento.

Toda la oferta se difunde desde la Delegación de Turismo al objeto de "atraer la mayor cantidad de visitas en aras de difundir la importancia del Pan de Alcalá en la mesa y como elemento inherente a la historia y el patrimonio alcalareño".

El protocolo de colaboración ha destacado el respaldo municipal, a través de la Delegación de Turismo, a las iniciativas de la Asociación de Panaderos y la marca Pan de Alcalá para "posicionar el pan como producto de identidad propia, tanto en el mercado local como en el área metropolitana de Sevilla y Andalucía".

Conforme al documento suscrito, la Asociación de Panaderos, "que representa a la mayoría de productores locales, ha afrontado las acciones necesarias en el área metropolitana de Sevilla y Andalucía para la puesta en valor de un producto propio y de tradición tanto fuera como dentro del municipio".