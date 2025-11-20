Alcalá de Guadaíra (Sevilla) presenta la segunda edición del programa de empleo 'RelanzaT' que atenderá a 800 personas

Presentación de la segunda edición del programa de empleo 'RelanzaT' en Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha presentado este jueves la segunda edición del programa de empleo 'RelanzaT'. Esta iniciativa cuenta con una aportación del Ministerio de Política Territorial de casi 6 millones de euros cofinanciados en un 85% por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento. Permitirá la mejora de las capacidades de 800 personas, con un total de 31.570 horas formativas para mejorar su empleabilidad.

Según una nota remitida por el Consistorio, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, acompañada de la delegada de Empleo, Paula Fuster, ha presentado en el Centro Cívico Cultural Sur el programa en una acto en que han participado los representantes del Pacto local por el empleo, representantes de los IES locales, asociaciones de vecinos y empresas participantes en el proceso de elaboración del programa.

Por su parte, Jiménez ha destacado que el proyecto tiene una "gran capacidad" para "mejorar el empleo de la zona". "Desde el Ayuntamiento creemos que la clave para el empleo es la creación de un ecosistema positivo y favorable para el mismo", ha indicado. En esta línea ha resaltado que el programa cuenta con "todos los actores involucrados en el empleo".

Asimismo, Fuster ha señalado que el apoyo de los sectores económicos junto con una "visión global de la formación y la persona" permiten que se "desarrolle formación transversal y complementaria, además de las materias específicas de cada itinerario".

El programa contará con 62 itinerarios formativos compuestos por formación específica, formación transversal y formación complementaria. La anterior edición ya "arrojó un alto índice de inserción laboral y en esta ocasión el presupuesto es de casi el doble".