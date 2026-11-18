Presentación Concurso Doma Ciudad Alcalá en SICAB - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebrará del 5 al 7 de marzo de 2027 el II Concurso Doma Vaquera y Enganches Ciudad de Alcalá, un evento ecuestre que volverá a reunir en la ciudad a miles de personas profesionales y aficionadas del mundo del caballo.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el cartel de la cita ha sido presentado este miércoles en el Salón Internacional del Caballo (Sicab) por la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, y el hermano mayor de la Hermandad del Rocío, promotora del evento, Salvador Ramos.

En este contexto, Ana Isabel Jiménez, acompañada de los delegados de Deportes, Pedro Gracia, y de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, ha resaltado que este evento que "se estrenara con gran éxito el año pasado demostrando su potencial, se espera en la ciudad con gran ilusión".

Al hilo, ha celebrado que supone "un fuerte impulso económico y una promoción impagable por su difusión y llegada a la localidad de miles de visitas de toda Andalucía, maximizadas en el próximo 2027 con la proyección que le ofrece este espacio emblemático como es Sicab".

Asimismo, ha valorado la "excelente organización" y ha agradecido la implicación y esfuerzo para un evento de tal calibre de la Hermandad del Rocío "que pone a Alcalá en el mapa andaluz y nacional del mundo ecuestre y con el que colabora el Ayuntamiento para que todo vuelva a salir perfecto". "Nuestra Hermandad del Rocío es una gran embajadora de nuestra ciudad, en la aldea almonteña y en todos los lugares a los que se desplaza; ahora vemos también que son grandes anfitriones de nuestra ciudad", ha añadido.

Paralelamente, la alcaldesa ha alabado el cartel anunciador, obra de Bruno Halcón, que ha calificado como "una verdadera obra de arte que hoy presentamos y que viene a engrandecerlo, sin duda y a darle categoría".

Por su parte, el hermano Mayor del Rocío de Alcalá ha explicado que el Evento Ecuestre crece con más actividades, que supondrán más repercusión y una mayor presencia de público, ya que junto al Concurso de Doma Vaquera, estará el Concurso de Enganches de Obstáculos (ambos puntuables para la Copa de Andalucía).

Además, entre las actividades complementarias se desarrollará un curso de amazonas, clinics vinculados con el mundo del caballo (de trenzado, de herrajes, etc.); actividades de arrieros, espectáculo de volteo, exhibición de la Asociación la Magia Ecuestre, junto a otras exhibiciones de saltos, de los picaderos de Alcalá, entre otras actividades preparadas para el ocio y el disfrute de todos los públicos, como las que se desarrollarán en el interior de la caseta con servicio de bar, desfiles de moda y actuaciones musicales.