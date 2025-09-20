Alcalá de Guadaíra (Sevilla) reafirma su compromiso con el fomento del deporte y la vida saludable

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Deportes, ha reafirmado su compromiso con el fomento del deporte y la vida saludable manteniendo "las tarifas más competitivas y asequibles en las instalaciones deportivas municipales de toda el área metropolitana" de Sevilla.

Según los últimos datos comparativos con municipios cercanos como Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor o Carmona, Alcalá de Guadaíra, el Ayuntamiento ha informado en una nota de prensa que se sitúa de forma destacada como la ciudad con los precios más bajos en la mayoría de actividades deportivas. La piscina y nado libre, tiene una entradas desde los tres euros, con bonos de diez sesiones por 22 euros, casi un 40% más económicos que en ciudades vecinas, y las pistas deportivas, siendo las de pádel desde tres euros sin luz y 5,40 euros con luz, tenis desde tres euros y fútbol sala por sólo siete euros frente a tarifas que en otros municipios llegan a duplicar estas cifras.

El delegado municipal de Deportes, Pedro Gracia, ha subrayado que "nuestro objetivo es claro, que ningún vecino de Alcalá deje de practicar deporte por motivos económicos". "Apostamos por el deporte como un derecho y como herramienta de salud, educación y convivencia, y por eso mantenemos las instalaciones de calidad a precios al alcance de todas las familias", ha continuado.

En esta línea, el Ayuntamiento ha señalado que además de sus tarifas ya reducidas, se bonifican las cuotas a aquellas personas derivadas desde los Servicios Sociales municipales que carecen de medios económicos, asegurando que todos puedan acceder a la práctica deportiva con independencia de su situación.

Esto demuestra, según Gracia, que "Alcalá de Guadaíra no sólo se posiciona como referente en accesibilidad económica, sino también como ejemplo de gestión socialmente responsable, donde el deporte se entiende como una inversión en salud, igualdad de oportunidades y bienestar ciudadano".

El responsable municipal ha resaltado que "Alcalá de Guadaíra tiene de los mejores precios en la comarca comparado con ciudades grandes cercanas, por ejemplo los precios de la piscina que se encuentran entre un 20-40% más baratos, y las pistas deportivas en un 30-50% más baratas que en Sevilla o Dos Hermanas". "En Alcalá el deporte es un derecho, no un privilegio", ha destacado el delegado de Deportes, ha concluido.