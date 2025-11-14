Alcalá de Guadaíra (Sevilla) reivindica el flamenco en un fin de semana con teatro y jazz en la agenda cultural

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha presentado este viernes la programación cultural de este fin de semana, marcado por la celebración del Día Mundial del Flamenco, el 16 de noviembre.

En una nota de prensa remitida por el Consistorio, el delegado de Cultura e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, ha destacado el compromiso municipal por la "protección y difusión" de este legado cultural. "Esta fusión de cante, baile y música ha traspasado fronteras y se erige como una de las manifestaciones artísticas más ricas, diversas y reconocidas en todo el mundo", ha indicado.

La artista Argentina presentará su espectáculo 'Flamenco por Cantaora' sobre las tablas del Auditorio Riberas del Guadaíra el 16 de noviembre a las 20,30 horas. Su propuesta escénica reivindica el papel central de la mujer en el arte jondo, no como figura secundaria, sino como protagonista. Las entradas están a la venta en www.entradas.alcaladeguadaira.es

En paralelo, este viernes 14 de noviembre el teatro Gutiérrez de Alba aocge el espectáculo flamenco 'El Payo, el Guiri y el Gitano'.

Con motivo de esta celebración, se desarrolla en el centro municipal San Miguel organizada por la Peña Flamenca el Arrabal, la MasterClass del bailaor local Javier Barón. Este sábado, 15 de noviembre, a partir de las 12 horas de la mañana, será la masterclass de bulerías con Javier Barón a la que se unirá a una charla recital por parte del cantaor local Antonio Hermosín sobre 'Análisis y origen de la Soleá de Alcalá' y que culminará con una jornada de convivencia. La entrada es gratis para socios de la peña y, para los que no son socios, el precio es un donativo de 5 euros. Para reservar masterclass hay que consultar al teléfono: 629330835

Asimismo, en la Peña Flamenca La Soleá de Alcalá continúa el reconocido Concurso de Cante Flamenco Soleá de Alcalá, ya en su XXXII edición con las preliminares. Viernes y sábados a las 21 horas con cantaores provenientes de toda España, especialmente de Andalucía y Extremadura. Se intercalan entre 7 y 8 actuaciones cada noche para llegar a la gran final el próximo 29 de noviembre. Tiene entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Por otra parte, en el marco de la XXXII edición del Festival Internacional de Jazz de la Diputación de Sevilla, el Teatro Gutiérrez de Alba acogerá dos actuaciones dentro de su ciclo de conciertos.

El primero de ellos será el 15 de noviembre a las 20,30 horas, con María Parra Trío. Una pianista y compositora española con proyección internacional que llega desde Nueva York con un repertorio lleno de creatividad. Junto a ella actuarán Miguel Rodrigáñez al bajo y Gonzalo Maestre a la batería. Para conseguir entradas: www.entradas.alcaladeguadaira.es .