Alcalá de Guadaíra (Sevilla) reivindica "las raíces andaluzas" en su propuesta cultural para celebrar el 28F

Christopher Rivas, delegado municipal de Cultura. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través del área de Identidad, ha preparado una amplia programación cultural con pintura, carnaval, flamenco, y conciertos con música que nos identifica para celebrar el 28F, Día de Andalucía, "como fecha clave para la memoria democrática y la identidad colectiva".

"Es un día de celebración, de encuentro y de autoestima con el que disfrutaremos de nuestra rica cultura y raíces, con orgullo de ser lo que somos". Así lo ha adelantado el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, que ha destacado, en una nota de prensa, la necesidad de celebrar esta fecha tan importante para los andaluces, el 28 de febrero de 1980, día del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía.

En palabras de Rivas, "debemos seguir resaltando su importancia democrática para que las nuevas generaciones tomen consciencia de qué significa el 28F y de lo que supuso para que Andalucía sea hoy la tierra que es". En cuanto a la programación municipal, en la que también colaboran algunas entidades de la ciudad, ésta ha comenzado con la exposición de pintura colectiva 'El paisaje andaluz' en la Casa de la Cultura, que permanecerá abierta de lunes a domingo hasta el 1 de marzo.

Se trata de la obra de veinte artistas que reflejan de forma pictórica y simbólica el patrimonio natural de los caminos históricos de Andalucía. El viernes 20 de febrero (20,30 horas con entrada gratuita), en colaboración con la Asociación Alcalareña del Carnaval, se ha organizado un concurso de coplas bajo el nombre de 'Carnaval por Andalucía', que rendirá homenaje a Bernabé Sánchez por su labor a favor de esta fiesta de amplia tradición en la localidad. La cita promociona esta seña de identidad local y andaluza y tendrá diversos premios, entre ellos a la Mejor Copla a Alcalá y a la Mejor Copla a Andalucía.

El miércoles 25 de febrero (18,00 horas) el Museo de la Ciudad acogerá una nueva cita de su 'Diálogo entre Artes' con el ya tradicional concierto del Conservatorio Elemental de Música Manuel García Matos en conmemoración del 28F que realiza un repaso por diversas composiciones culminando con el Himno de Andalucía.

La programación llegará al teatro Gutiérrez de Alba el viernes 27 (20,30 horas) con el concierto homenaje a Carlos Cano en el 25 aniversario de su muerte, 'Corazón cerCano' con Fernando Reina. Se podrá disfrutar de sus míticas letras y de ese ambiente cargado de sentimiento. Las entradas (al precio simbólico de 3 euros) en el portal municipal de entradas.

El sábado 28 de febrero se ha organizado una jornada con diversas actividades. A las 11,30 horas en el entorno de la Plaza de la Almazara-Parque Centro se desarrollará el Concierto Institucional del Día de Andalucía con la Banda de Música de Alcalá. Una edición que será simbólica al cumplirse 90 años del asesinato del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, por lo que se recogerán piezas musicales de la época.

Posteriormente, se desarrolla una actividad cultural lúdica con un 'flashmob' de Flamenco de la academia de las Hermanas Villaú. La jornada culminará con un concierto (20,30 horas) del cantante andaluz Cristian de Moret en el teatro Gutiérrez de Alba cuyas entradas también están a la venta en el portal municipal al mismo precio. Ello se unirá a las actividades culturales de otras delegaciones y de las distintas organizaciones culturales, deportivas y vecinales de la ciudad, junto a las peñas flamencas.

